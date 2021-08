ING vervijfvoudigt winst en gaat miljarden uitkeren aan aandeelhouders

Het nieuwe hoofdkantoor van de ING Groep NV aan het Cumulus Park in Amsterdam. Beeld Bloomberg via Getty Images

Onder de streep bleef dit jaar bijna 1,5 miljard euro winst over, waar een jaar terug nog 299 miljoen euro winst in de boeken ging. De winstsprong heeft alles te maken met de coronacrisis. Daardoor moest ING in de vergelijkbare periode vorig jaar nog meer dan 1,3 miljard euro opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Nu profiteert de bank juist van het herstel van de economie. Volgens nieuwe inschattingen is een deel van de eerder genomen voorzieningen bovendien niet meer nodig. Die voorzieningen vielen dus vrij en dreven het resultaat afgelopen periode extra op.

Rente

Net als in het eerste kwartaal merkte de bank ook een duidelijke toename van de vraag naar beleggingsproducten. Die zijn interessant nu de spaarrentes heel erg laag zijn en geld op de spaarrekening dus vrijwel niets meer oplevert. ING kreeg er afgelopen kwartaal daarnaast meer klanten bij die meerdere producten afnemen van de bank.

Door het ongunstige renteklimaat stonden de rente-inkomsten van de bank wel onder druk. Topman Steven van Rijswijk vermoedt dat de lage rentes in Europa nog wel een tijdje zullen aanhouden, gezien de huidige koers van de Europese Centrale Bank (ECB). Of dit betekent dat meer Nederlanders straks te maken gaan krijgen met negatieve spaarrentes, kan Van Rijswijk evenwel niet zeggen. ING probeert nu ook meer in te zetten op andere manieren om geld te verdienen dan rente-inkomsten.

Van Rijswijk is tevreden over de resultaten van de bank. Maar hij benadrukt dat de pandemie nog niet voorbij is. Alle risico’s die dat met zich meebrengt moeten goed in de gaten gehouden worden. Meer dan 80 procent van het ING-personeel werkt ook nog steeds vanuit huis. Volgens Van Rijswijk zullen zij klanten blijven bijstaan om de moeilijke tijd door te komen.

Aandeelhouders

ING laat straks in totaal 3,6 miljard euro terugvloeien naar de aandeelhouders. Dat kan, omdat banken in de eurozone vanaf oktober eindelijk weer hun aandeelhouders mogen belonen als hun financiële situatie dat toelaat. De ECB maakte vorige maand bekend dat de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet zal worden verlengd.

ING is de laatste tijd ook veel bezig met reorganiseren. In maart werd bekend dat meer dan de helft van de Nederlandse bankkantoren wordt gesloten. Daardoor gaan er 440 banen verloren. Die ingreep kwam bovenop maatregelen die vorig jaar al waren aangekondigd. Toen gaf de bank aan dat er ongeveer duizend banen werden geschrapt bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland.