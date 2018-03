ING trekt omstreden salarisverhoging topman Hamers in: 'We hebben de publieke reactie onderschat'

Eredivisie

Het intrekken van het voorstel is een zware nederlaag voor president-commissaris Jeroen van der Veer. De oud-Shell-topman verdedigde het beloningsvoorstel vorige week nog door te stellen dat Hamers 'eredivisie was maar Jupiler League werd betaald.' Van der Veer is niet meer betrokken bij het nieuwe beloningsplan voor Hamers. ING maakte eerder al bekend dat de president-commissaris na de komende aandeelhoudersvergadering op 23 april vertrekt.



Volgens minister Hoekstra heeft ING 'het enige juiste besluit genomen'. Ook de rest van de politiek is tevreden. GroenLinks-leider Jesse Klaver, die werkt aan een wet om zulke loonsverhogingen voor bankiers te dwarsbomen, spreekt van een 'belangrijke overwinning'. Wel gaat GroenLinks door met de wet. 'Om ook in de toekomst de buitensporige salarisverhogingen van bankiers te voorkomen.'



Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn ook tevreden dat ING zich heeft bedacht. De VVD vindt het besluit ook 'verstandig', maar 'jammer dat eigen inzicht ontbrak en het besluit pas na grote maatschappelijke druk genomen is'. Daarom wil de partij nog steeds 'bekijken hoe we dit voor de toekomst beter kunnen regelen'. Ook de vakbonden FNV en CNV zijn bijzonder verheugd dat de omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers niet doorgaat.



Het is de tweede keer dat ING onder druk afziet van extra beloning voor de topman. In 2011 zag toenmalig bestuursvoorzitter Jan Hommen na ophef af van een bonus van 1,25 miljoen euro, naast zijn salaris van 1,35 miljoen.