ING stopt met financiering van nieuwe olie- en gasvelden, meer geld naar hernieuwbare energie

Gaswinningslocatie van de NAM in Muntendam. Het kabinet heeft besloten om binnen 12 jaar een einde te maken aan de gaswinning in de provincie Groningen. Beeld ANP

Door haar geld anders te investeren, wil ING bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen in Parijs, maar voor een volledige uittocht uit de fossiele energiesector vindt de bank het nog te vroeg. Om de levering van gas en olie tijdens de energietransitie ‘gewaarborgd en betaalbaar’ te houden, blijft ING krediet verstrekken aan wat in de energiewereld ‘downstream’-activiteiten worden genoemd: de raffinage op bestaande olie- en gasvelden en het transport via gas- en pijpleidingen.

Tegelijkertijd maakt ING de komende jaren meer geld vrij voor het opwekken van hernieuwbare energie, via bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen. Eind 2025 wil de bank 50 procent meer investeren in dit soort projecten dan nu. ‘De beste manier om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, is ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare groene alternatieven beschikbaar zijn’, aldus Michiel de Haan, hoofd van de energiesector van ING, in een verklaring.

Banken moeten steeds vaker aantonen dat zij met hun investeringen niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. De Europese Centrale Bank, die op dit continent optreedt als toezichthouder, onderwerpt banken dit jaar aan een stresstest. Daarbij moeten banken onder meer laten zien hoe afhankelijk ze zijn van inkomsten uit industrieën die gepaard gaan met een hoge CO2-uitstoot en in welke mate de banken de uitstoot van broeikasgassen financieren.

In september vorig jaar kondigde ING al aan zijn kredietverlening aan bedrijven in de fossiele industrie versneld af te bouwen. Drie jaar geleden bedroegen de investeringen van de bank in zogenoemde ‘upstream’-activiteiten als de exploratie van nieuwe gas- en olievelden nog zo’n 4 miljard dollar. In 2025 moeten deze investeringen met 12 procent zijn verminderd, in 2040 jaar later wil ING ze hebben gehalveerd. Nu de vraag naar olie- en gas afneemt, zijn volgens ING geen nieuwe velden meer nodig.

‘Een goede stap’

Het stoppen met nieuwe de exploratie van nieuwe velden is een goede stap, zegt Rob Bauer, hoogleraar institutionele beleggingen aan de Universiteit Maastricht. Maar daarmee is ING er in zijn ogen nog niet. Juist over de plannen die ING met de bestaande olie- en gasvelden heeft, zou Bauer meer willen weten. Als we al die bronnen opmaken en als CO2 weer uitstoten, ‘hebben we ook een gigantisch probleem’.

Zolang de energietransitie niet voltooid is, hebben we nog steeds olie en gas nodig, erkent Bauer. Door in olie- en gasbedrijven te blijven investeren kunnen beleggers proberen hen van binnenuit te dwingen om te vergroenen. ‘Maar we hoeven geen bedrijven te financieren die geen poot uitsteken om de klimaatverandering aan te pakken’, zegt Bauer. ‘Daarin zou je onderscheid in kunnen maken.’