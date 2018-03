ING onder vuur na forse loonsverhoging topman Ralph Hamers - hij verdient straks meer dan 3 miljoen euro

'Absurd'

Vakbond CNV noemt de loonsverhoging voor Hamers 'absurd' en spreekt van 'ouderwets graaien'. Volgens CNV-bestuurder Ike Wiersinga gaat de loonsprong voor de topman gevolgen krijgen voor het lopende cao-overleg. 'Dat de bank weer goed draait, is dankzij de medewerkers. Kennelijk spelen die ook in de Eredivisie', aldus Wiersinga. Ook de Tweede Kamer is ontstemd. Regeringspartij D66 spreekt van een bizar besluit. D66-Kamerlid Jan Paternotte roept de president-commissaris van ING op het matje. Hij wil een hoorzitting in de Kamer waarin de top het besluit moet komen uitleggen. GroenLinks vindt dat de stap getuigt van stuitende arrogantie. Fractieleider Jesse Klaver vraagt zich af 'in wat voor universum de top van ING leeft'.



De manier waarop Hamers' beloning wordt opgetrokken is opmerkelijk. De ING-topman krijgt er vanaf dit jaar extra aandelen bij ter waarde van 50 procent van zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro. Omdat aan het verkrijgen van die aandelen geen prestatiedoelen zijn gekoppeld, valt de extra beloning niet onder het bonusplafond van 20 procent, dat in Nederland geldt voor financiële instellingen. Volgens CNV-bestuurder Wiersinga heeft ING 'de trukendoos uit de kast gehaald'. GroenLinks wil een debat met CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën, omdat het erop lijkt dat de bonusregels worden omzeild. Volgens ING strookt de loonsverhoging met het met de overheid overeengekomen beloningsbeleid, en met het beleid dat de aandeelhouders hebben goedgekeurd.



Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt de salarisverhoging voor de topman van ING buitensporig. Die stap helpt op geen enkele manier om het broze vertrouwen in de sector te herstellen, zo laat hij weten. Hoekstra benadrukt dat er de afgelopen maanden intensief met banken is gesproken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen in de sector. Hij heeft na het bekend worden van de salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers meteen contact laten opnemen met de bank.