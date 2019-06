ING-klanten krijgen automatisch aanbiedingen op maat op basis van betaalgegevens

Beeld ANP

‘Staat er een groot bedrag op uw Betaalrekening? Dan kunnen we een Spaarrekening of beleggingsmogelijkheden bij u onder de aandacht brengen. Of we bellen u over de gewenste bestemming voor dit bedrag.’ Het is een van de voorbeelden die ING in zijn kersverse privacyverklaring geeft van zijn nieuwe dienstverlening.

Andere mogelijkheden waar ING aan denkt: het sturen van ‘een commercieel bericht’ over een reisverzekering of creditcard op het moment dat de bank ziet dat een klant op een luchthaven geld pint. Of het aanbieden van een spaarrekening voor kinderen als mensen kinderbijslag ontvangen. Welke aanbiedingen het ook betreft: steeds gaat het om brieven, sms’jes, mails of telefoontjes op basis van de persoonlijke situatie van klanten, zoals bij- en afschrijvingen.

Opt-out

De bank is inmiddels begonnen met zijn klanten te informeren van de wijziging in de privacyverklaring. Iets waar de bank naar eigen zeggen niet toe verplicht is: het gaat niet om andere voorwaarden, maar om een nieuwe verklaring. De eerste klanten hebben begin deze week al bericht gehad; de laatste zullen dat op 7 juli krijgen. Opvallend is dat de veranderingen voor alle klanten nu al zijn doorgevoerd. Wie op Mijn ING inlogt, ziet bij zijn privacy-instellingen nu al de melding dat ING commerciële boodschappen kan gaan versturen op basis van de af- en bijschrijvingen. Standaard staat de instelling op ‘aan’ (opt-out). Wie er geen prijs op stelt, moet zelf het schuifje de andere kant op zetten.

Klanten moeten zelf aangeven als ze de aanbiedingen níet willen ontvangen. Beeld ING

Volgens Nico van Eijk, hoogleraar Informatierecht in Amsterdam, beweegt ING zich hiermee in een schemergebied: ‘Inderdaad is het niet altijd noodzakelijk om expliciete toestemming te vragen. In dat geval moet er een gerechtvaardigd belang zijn.’ Het is een kwestie hoe breed de definitie van dit belang wordt genomen. ING neemt hem in ieder geval breed: al zijn diensten vallen hieronder.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is nog niet overtuigd: ‘ING moet goed kunnen uitleggen waarom klanten niet vooraf toestemming hoeven te geven. Dit roept bij ons vragen op.’ De toezichthouder zegt binnenkort met ING om de tafel te zitten.

‘Heel prettig’

De ING-woordvoerder benadrukt dat klanten vooral geholpen zullen worden met de nieuwe dienstverlening. ‘Het zijn niet alleen maar puur commerciële boodschappen, ze zijn ook handig. We geven onze klanten inzicht in hun gedrag op basis van data. De meerderheid vindt dat heel prettig.’

Het is niet voor het eerst dat de bank op basis van persoonlijke betaalgegevens aanbiedingen wil versturen. Vijf jaar geleden ontstond de nodige ophef toen ING aankondigde die gegevens met derde partijen te gaan delen. De plannen werden nooit uitgevoerd na de kritiek die erop volgde. Dit keer pakt ING het anders aan: alle gegevens blijven binnen de ING, aldus de woordvoerder.

Van Eijk is er voor zichzelf al uit of hij de beloofde aanbiedingen op maat prettig vindt of niet: ‘Ik heb zojuist op de ING-site aangegeven dat ik er niet gediend van ben.’