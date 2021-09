ING gaat sneller met groene fijne kam door zijn ‘fossiele’ kredieten

Het logo van ING. Beeld REUTERS

De bank is van plan de financiering voor olie- en gasprojecten met 12 procent te verminderen ten opzichte van de 4 miljard euro die ING in 2019 aan de sector uitleende. ING wil de nieuwe doelstelling in 2025 hebben gehaald en daarna verder afbouwen. Eerder was het plan om 19 procent te hebben verminderd in uiterlijk 2040.

Banken staan onder toenemende druk om aan te tonen dat hun investeringen niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Volgens het klimaatrapport van VN-panel IPCC is een sterke vermindering van de CO2-uitstoot en van andere broeikasgassen essentieel om een klimaatramp te vermijden.

De Europese Centrale Bank voert de druk op banken op vanwege de klimaatzorgen. De ECB onderwerpt de banken volgend jaar aan een stresstest om te zien in hoeverre de instellingen in staat zijn om de financiële gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen.

Net als veel andere banken gaat ING nu door zijn leningenportefeuille heen om de grootste uitstoters van broeikasgassen te bepalen. Afgezien van olie en gas zal ING een koolstofbeleid vaststellen voor een aantal andere vervuilende sectoren zoals de auto-industrie, vastgoed, scheepvaart, staal en cement.

In het halve decennium tot mei hebben banken voor zeker 3,6 biljoen dollar in fossiele brandstoffen gestoken. Deze leningen staan nog wel even in de boeken van banken.