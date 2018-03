ING blundert met drie miljoen dubbele afboekingen - wat ging er mis en wat zijn de gevolgen?

Wat waren de gevolgen voor de klanten?

Voor sommigen bleef het verlies door de extra afboeking beperkt tot een paar euro, maar anderen deden maandag toevallig een grote uitgave. Een aantal ING-klanten stond door een dubbele afschrijving van een groot bedrag ineens rood. ING heeft al laten weten dat deze klanten geen boeterente hoeven te betalen over die roodstand. Op storingsplatform allestoringen.nl klaagden veel ING-klanten woensdag over de dubbele afschrijving. Zo schreef een gedupeerde dat hij maandag net zijn nieuwe meubels had gepind. 'Zo'n 6.000 euro. Hierdoor staan we nu rood.' Ook 'Louise' had last van de blunder van de bank. 'Belachelijk dit! Bij mij is er twee keer meer dan duizend euro afgeschreven en nu sta ik rood terwijl ik normaal niet eens rood kan staan!' Veel gedupeerden probeerden contact te zoeken met de klantenservice van ING om te vragen waarom hun geld afgeschreven was. Vaak tevergeefs, want wie woensdagochtend belde met vragen over de fout kreeg een automatische boodschap te horen met het verzoek om op te hangen.



Op Twitter werd meteen een verband gelegd met de omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. Die zou drie miljoen euro per jaar gaan verdienen, maar dat ging na veel maatschappelijke ophef niet door. 'Een euro per boeking krijgt-ie toch nog zijn bonus', werd er gegrapt.