Inflatiebestrijders van ECB willen hogere lonen – ook al leiden die tot meer inflatie

Jarenlang deed de Europese Centrale Bank (ECB) haar stinkende best om meer inflatie te creëren, maar nu de golf aan koopkrachtverlies ook over de drempel van het hoofdkwartier in Frankfurt slaat, is het eigen personeel boos dat het te veel van het goede is.

De inflatie in de eurozone is namelijk niet de gehoopte 2 procent, maar een veelvoud daarvan. Volgens Eurostat bedroeg die in april 7,5 procent. Omdat de lonen van de werknemers van de ECB minder snel stijgen dan de inflatie – in januari kregen zij er 1,48 procent bij – gaan ze er op achteruit. En dus willen ze compensatie.

‘De directie van de ECB vraagt ons en alle werknemers in Europa om de klap op te vangen omwille van het behoud van prijsstabiliteit’, verklaarde ECB-econoom Carlos Bowles aan persbureau Bloomberg. ‘Het is duidelijk dat wij en andere Europese werknemers deze redenering niet kunnen aanvaarden. Prijsstabiliteit draait juist om het beschermen van de koopkracht van mensen.’

Christine Lagarde

In een e-mail aan haar misnoegde personeel die Bloomberg kon inzien, zegt ECB-president Christine Lagarde te begrijpen dat die ‘teleurgesteld’ zijn door de afgesproken loonstijgingen dit jaar, maar dat toekomstige aanpassingen ‘redelijk’ moeten zijn.

De vakbond van het personeel van de ECB heeft Lagarde gevraagd om de stijging van hun loon te koppelen aan die van de inflatie, maar dat vindt de Française ‘niet wenselijk en ook niet de bedoeling’. De ECB is nadrukkelijk tegen een automatische loonindexatie omdat dit bijdraagt aan een loon-prijsspiraal. Daarbij rekenen bedrijven hogere lonen door in hogere prijzen die op hun beurt leiden tot grotere looneisen, en alweer hogere prijzen.

Het ECB-personeel staat niet alleen in haar strijd. In Brazilië staken de werknemers van de centrale bank voor een loonsverhoging van liefst 27 procent als compensatie voor het koopkrachtverlies van de afgelopen jaren. In april steeg de inflatie in het land boven de 12 procent uit. In Frankfurt blijft voorlopig iedereen gewoon aan het werk.