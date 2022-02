Inflatie VS naar hoogste peil in 40 jaar

Een Amerikaanse arbeider bezorgt etenswaar bij een supermarkt in Fairfax, Virginia. Beeld Olivier Douliery / AFP

De inflatie in de Verenigde Staten is in januari opgelopen tot 7,5 procent, het hoogste peil in veertig jaar. De prijsstijgingen zijn in de hele economie te vinden, zo leert de kerninflatie. Deze maatstaf, die geen rekening houdt met de instabiele energie- en voedselprijzen, kwam uit op 6 procent.

Het verrassend hoge cijfer geeft de Amerikaanse centrale bank hoofdbrekens. Niet alleen ligt de inflatie flink boven de doelstelling van 2 procent, maar ze zit ook nog eens in een stijgende lijn. In december bedroeg de inflatie ‘slechts’ 7 procent.

Er zijn verschillende oorzaken voor het toenemend prijspeil. De enorme budgettaire stimulus van de overheid eind vorig jaar heeft de economie aangejaagd, Amerikaanse consumenten zijn meer gaan spenderen en producenten blijven kampen met problemen in de aanvoerketen. Daarnaast maakt de krapte op de arbeidsmarkt dat werkgevers hogere lonen moeten betalen om personeel te vinden en te behouden, kosten die ze vervolgens doorrekenen aan hun klanten.

Rente fors optrekken

De Federal Reserve (Fed) was al van plan in maart voor het eerst in drie jaar tijd de rente op te trekken. De redenering daarachter is dat het duurder maken van lenen en investeren de vraag naar goederen en diensten zal afkoelen. Dat moet zich vertalen in lagere prijzen, of minstens trager groeiende prijzen.

Nu rijst de vraag hoe groot die ingreep straks moet zijn. De financiële markten gingen tot voor kort uit van een renteverhoging van 0 naar 0,25 procent. Later dit jaar zou de Fed zijn belangrijkste tarief dan nog vier keer verhogen met 25 basispunten. Maar nu vinden veel economen dat te weinig en te traag. Zij pleiten ervoor dat de Fed de rente in maart meteen in één ruk optrekt tot 0,5 procent, en daarna misschien nog eens met 50 basispunten.

In de wereld van centrale banken is dat uitzonderlijk veel. Beleidsmakers willen normaliter vermijden dat ze een goed draaiende economie de keel dichtknijpen met een te grote renteverhoging. Liever twee opeenvolgende kleine stapjes van 25 basispunten dus in plaats van één grote sprong in het onbekende. Het kan het verschil maken tussen een harde en een zachte landing.

Op dit ogenblik is er evenwel behoefte aan een duidelijk signaal, meent ING-analist James Knightley. De centrale bank moet burgers, beleggers en bedrijven duidelijk maken dat het haar menens is om de inflatie te bestrijden. ‘De Fed moet agressief uit de hoek komen’, aldus Knightley. ‘Het is nu reëel dat ze haar vastberadenheid etaleert door de rente in maart met 50 basispunten te verhogen.’