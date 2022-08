Inflatie in de boodschappenmand: waarom stijgt een komkommer harder in prijs dan een banaan?

De voedselprijzen liggen 12,3 procent hoger dan een jaar geleden. Beeld Elisa Maenhout

Een doos met zes eieren? Ruim 50 cent duurder dan een jaar geleden. Een portie rundergehakt? 1,20 euro erbij. Twintig koffiecups? Nog eens 1,26 euro extra. Voor de gemiddelde supermarktbezoeker is het slikken bij de kassa nu de optelsom onder op de bon almaar hoger wordt. Zo kosten de dertien populaire supermarktproducten die de Volkskrant in de winkelmand heeft gelegd nu 39,75 euro. Dat is 16,7 procent meer dan een jaar geleden.

De portemonnee wordt halverwege 2022 vrijwel nergens meer gespaard. Aangejaagd door de dure levensmiddelen, hoge huren en de almaar stijgende energiekosten is de inflatie afgelopen maand verder opgelopen. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt dat de prijzen in juli 10,3 procent hoger waren dan een jaar geleden, tegenover 8,6 procent in juni. Daarmee is de consumentenprijsindex voor het eerst sinds 1975 hoger dan 10 procent.

Niet geheel onverwacht, gezien de huidige gasprijzen, spant de categorie ‘energie’ de kroon, met een prijsstijging van 108 procent. Ook de voedselprijzen stegen harder dan gemiddeld: die liggen nu 12,3 procent hoger dan een jaar geleden.

Hoe dat komt? ‘Dure grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie, transport, personeel.’ De lijst met zaken die volgens Sebastiaan Schreijen de hoge inflatie in de supermarkt veroorzaken, is lang. De voedsel- en agricultuuranalist van de Rabobank ziet de prijzen in de winkelschappen sinds januari maandelijks 1 tot 1,5 procent omhooggaan, terwijl het salaris en daarmee het boodschappenbudget van de meeste consumenten nauwelijks meestijgt.

Veelal zijn de hoge voedselprijzen terug te voeren naar één gemene deler: schaarste. Afgelopen jaar groeide de vraag naar veel producten door economische welvaart en heropening van de economie. Tel daar de Russische invasie van Oekraïne, de gascrisis en problemen in de toeleveringsketen door de pandemie, en de hoogste inflatie in bijna vijftig jaar is een feit.

Goedkope bananen

De extra kosten zijn nog niet in élk schap voelbaar. Een komkommer werd ruim 54 procent duurder in een jaar tijd, maar een kilo Chiquita-bananen was afgelopen maand precies even duur als vorige zomer. Ook bij mandarijnen en luxe broodjes is het prijsverschil relatief klein.

‘Bij alle producten liggen de verhoudingen anders’, legt Schreijen uit. Daardoor hebben de prijsstijgingen op de ene sector meer invloed dan op de andere. ‘Margarine is bijvoorbeeld een stuk duurder omdat het voor 80 procent uit oliezaden bestaat, die schaars zijn nu de export uit Oekraïne wegvalt.’ Daarvan heeft de banaan dan weer weinig last.

Toch zullen ook de transport- en verpakkingskosten van bananen – die worden geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika – er niet lager op zijn geworden. ‘Maar mensen vergeten dat de supermarkten ook elkaars prijzen scherp in de gaten houden’, zegt Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar ondernemerschap in de detailhandel aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Als Albert Heijn de hogere inkoopprijzen voor bananen niet doorberekent aan de consumenten, dan zal Jumbo dat ook niet zomaar doen.’ Ook niet als de supermarkt daardoor verlies lijdt op dat product. ‘Het gaat erom dat de consument de hele boodschappenkar bij hen blijft afrekenen en dat daar nog wel wat op verdiend wordt.’

Lege schappen

Dat wil niet zeggen dat de grote supermarktketens zich zomaar neerleggen bij de hogere prijzen die hun leveranciers willen doorberekenen. Begin dit jaar beschuldigden meerdere ketens de fabrikanten ervan een slaatje te slaan uit de hoge inflatie. De leveranciers zouden volgens de supermarkten hogere prijzen hanteren dan strikt noodzakelijk. De spanningen liepen bij Ahold Delhaize en Jumbo begin dit jaar zelfs zo hoog op dat merken als Pringles en Nestlé tijdelijk uit de schappen verdwenen.

Schreijen spreekt van drie belangrijke prijsgolven in de supermarkt. ‘De eerste golf werd gevormd door de ‘normale’ jaarlijkse prijsverhogingen eind 2021, al waren die al veel hoger dan gewoonlijk.’ De supermarkten trapten in de onderhandelingen met hun leveranciers toen nog enigszins op de rem, legt de Rabobank-analist uit. ‘Om een signaal te geven aan de leveranciers én aan de klanten: wij denken aan jullie portemonnee.’

In maart volgde een tweede prijsgolf door de Russische invasie van Oekraïne, die de handel in onder meer olie, energie, graan en veevoer bemoeilijkte. ‘De prijsonderhandelingen tussen producenten en winkels veranderden toen.’ Uit de jaarcijfers van onder meer Heineken en Unilever blijkt dat het doorschuiven van de inflatierekening de producenten nu prima afgaat. ‘De macht van leveranciers nam door de schaarste toe. Minder marge is voor de supermarkten tot daaraan toe, maar helemaal geen producten in het schap? Dat is een probleem.’ Om ze daar toch te krijgen, betalen de supermarkten én hun klanten meer.

De derde prijsgolf moet volgens Schreijen nog beginnen. ‘Sommige bedrijven hadden dankzij lopende leveringscontracten nog niet de volle last van hogere grondstof- en energieprijzen. Zij gaan de komende maanden pas de hogere kosten doorberekenen.’

Einde niet in zicht

Zullen de prijzen dan almaar blijven stijgen? De Rabobank verwacht dat de voedselprijzen in het najaar zullen pieken. Economen van ABN Amro voorspellen dat consumenten de hoge energie- en grondstofprijzen nog tot eind 2023 zullen voelen.

Een belangrijke aanleiding voor die voorspelling is de producentenprijsindex (ppi), die de prijs indiceert die afnemers betalen aan fabrikanten. ‘Voedingsproducenten rekenden eind juni gemiddeld ruim 20 procent meer voor hun producten, nog een stuk meer dan de consumentenprijsindex van 10,3 procent dus’, legt Schreijen uit. ‘We verwachten dat supermarkten dat verschil deels gaan doorberekenen.’

Daarnaast zijn de contrasten in de schappen nog groot. ‘Wijn is bijvoorbeeld slechts 2 tot 3 procent in prijs gestegen, terwijl ook glas en transport duurder zijn geworden.’ Het moment dat de hoge kosten in de portemonnee worden gevoeld, moet voor sommige producten dus nog komen, verwacht Schreijen. Bovendien kampen supermarkten zelf ook met groeiende personeels-, transport- en energiekosten, waardoor zij lagere of negatieve marges minder snel voor lief zullen nemen.

Er is één grote maar, stelt zowel Schreijen als Sloot. ‘Dat is het consumentensentiment. Er komt een moment dat het té duur wordt.’ De bedrijven kunnen de hoge kosten niet voor eeuwig doorschuiven naar de consument, verwacht Sloot. Om te voorkomen dat klanten massaal overstappen naar een discountsupermarkt of huismerk, gaan zij vanzelf weer iets van hun marges afsnoepen. Sloot: ‘Het marktmechanisme zal levensmiddelen enigszins betaalbaar houden.’

Komkommer (54,5 procent duurder) Om energie en water zo efficiënt mogelijk te benutten en ziektes buiten de deur te houden, worden de groene groenten in Nederland in kassen gekweekt. ‘Normaal gesproken bestaan de kosten van de komkommer dan ook voor zo’n 20 tot 30 procent uit energie’, vertelt Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland. ‘Maar dat was toen de gasprijs tien keer zo laag was.’ Voor de bedrijven die (een deel van) hun gas en elektriciteit inkopen op de dagmarkt, bereiken de energiekosten nu ongekende hoogten. ‘Maar ook de bedrijven met een vast energiecontract moeten ooit een keer een nieuw contract afsluiten.’ De kosten doorberekenen aan afnemers is volgens Formsma in de meeste gevallen niet vanzelfsprekend. Ook dat hangt af van lopende contracten. Goedkopere komkommers zullen voorlopig moeilijk te vinden zijn. ‘Door het mooie zomerweer gebruiken de telers nu nauwelijks gas, maar komende winter wordt het voor veel bedrijven onhoudbaar om nog te telen.’ Dat zal niet alleen de kostprijs van de komkommers verder opdrijven, maar ook die van de vele andere groenten, potplanten en bloemen uit de kas.

Rundergehakt bio, 500 gram (22,7 procent duurder) Voor veehouders is de grootste kostenpost het voer voor hun dieren. ‘Zeker voor varkens en pluimvee bestaat meer dan 60 procent van de lasten uit het inkopen van veevoer’, vertelt sectoreconoom Thijs Geijer van ING. Dat voer bestaat voor een groot deel uit gewassen als maïs, tarwe of soja, die sinds medio 2021 flink in prijs zijn gestegen. ‘Wereldwijd steeg de vraag door economische welvaart, want als het goed gaat eten mensen meer vlees en zuivel.’ Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, twee van de grootste graanexporteurs ter wereld, werden de prijzen alleen maar hoger. ‘Die kosten berekenen boeren door aan de vleesfabrikanten, die op hun beurt weer gaan onderhandelen met de supermarkten.’ Vleesliefhebbers zullen voorlopig diep in de buidel moeten tasten. ‘De prijzen voor gewassen zitten nu weer op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne, maar dat is nog steeds relatief hoog.’ Ook in het zuivelschap is dat voelbaar. ‘Melkveehouders hebben minder veevoer nodig, omdat de koeien ook buiten grazen. Maar op hun land gebruiken ze kunstmest en ook dat is nu duurder.’ Daarbij hebben boeren en slachterijen te maken met hogere transport- en energiekosten. ‘Het gaat maar om 3 of 4 procent van de totale kosten, maar door de extreme stijgingen is dat wel voelbaar.’