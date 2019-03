Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda ziet af van miljardenorder van bijna 50 Boeing 737 Max 8-toestellen

Het al geleverde 737 Max 8-vliegtuig van Gardua wordt op het vliegveld van Jakarta onderworpen aan een test. Beeld REUTERS

Garuda is de eerste luchtvaartmaatschappij die dit kenbaar heeft gemaakt aan de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Volgens Garuda-woordvoerder Ikhsan Rosan hebben de passagiers geen vertrouwen meer in het vliegtuig en durven zij er niet meer in te stappen. ‘We hebben een verzoek bij Boeing ingediend om de order te annuleren.’ Garuda heeft nog geen antwoord van Boeing gehad.

In vijf maanden tijd stortten twee gloednieuwe 737 Max-vliegtuigen neer in Indonesië en Ethiopië. Bij de crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Sinds het tweede ongeluk in Ethiopië op 10 maart wordt de 737 Max uit voorzorg wereldwijd aan de grond gehouden. In totaal heeft Boeing 350 toestellen bij 54 maatschappijen afgeleverd. Er zijn er nog eens 5000 besteld, waarmee het een van de meest succesvolle toestellen in de geschiedenis van Boeing had moeten zijn. Garuda had er 50 besteld, waarvan er één is afgeleverd. Dat ene toestel wil Garuda nu ruilen voor een ander model Boeing.

Boeing-topman Dennis Muilenburg schreef dinsdag nog dat het bedrijf volop bezig is met maatregelen om de 737 Max veilig te laten vliegen: een software-update en een bijbehorende training voor piloten. Volgens verschillende media zou Boeing de maatschappijen willen verplichten twee extra veiligheidsvoorzieningen in het vliegtuig aan te brengen.

Via een verklaring op de website bood Boeing verder excuses aan voor de crashes. Vandaag verscheen dat statement als een paginagrote advertentie in verschillende kranten, ook in Nederland.