India wil export bijna alle rijst stoppen, prijs verder omhoog

Mensen aan het werk op een rijstveld bij Amritsar. Beeld AFP

Volgens bronnen is de Indiase regering onder leiding van premier Narendra Modi bezig met een wetsvoorstel dat de export van alle rijstsoorten, behalve basmatirijst, een halt moet toeroepen. Lokale media meldden eerder dat door onevenwichtige regenval in belangrijke rijstgebieden de lokale prijs van het graan al met 20 procent is gestegen.

Het Indiase exportverbod heeft betrekking op ruim 80 procent van de Indiase rijstproductie. Rijst is voor ongeveer drie miljard mensen een basisvoedsel. Aziatische landen consumeren bijna 90 procent van de wereldproductie. Met een productie van 56 miljoen ton in 2022, was India dat jaar verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldproductie.

Gevreesd wordt dat door het exportverbod de internationale prijzen verder omhoog zullen schieten. De prijs van rijst heeft in Azië al het hoogste peil bereikt in twee jaar tijd, een gevolg van het droge weer door El Niño. Dit is een weerfenomeen dat eens in de twee tot zeven jaar optreedt en wereldwijd het klimaat in de war schopt. Om die reden zijn landen als Indonesië, China en de Filipijnen ook bezig om grote hoeveelheden rijst op te slaan.

Vorig jaar kondigde India al een exportverbod af op breukrijst. Dat zijn rijstkorrels die bij het oogsten of transporteren breken en worden gebruikt voor veevoer en de productie van ethanol. Ook geldt sinds de Russische inval in Oekraïne een exporttarief van 20 procent op witte- en bruine rijst, dit in reactie op de gestegen prijzen van tarwe en maïs. Export van tarwe en suiker werd ook aan banden gelegd door India.

Analisten zien in het exportverbod een poging van de regering om verdere inflatie te voorkomen voor het land in april volgend jaar naar de stembus gaat. In juni had het land te maken met een inflatie van bijna 5 procent, een gevolg van verhoogde prijzen op voedingsmiddelen. Bloomberg verwacht dat dat alleen nog maar zal toenemen nu ook de prijzen van tomaten, een basisingrediënt in de Indiase keukens, zijn gestegen en overheidsbelasting op moessongewassen is verhoogd, dat zijn gewassen die in de regentijd – juni tot september – worden geteeld.