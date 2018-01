In krap vier uur per rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen: het kan vanaf dit voorjaar

Paspoortcontroles

De Eurostar is de rechtstreekse trein tussen Brussel en Londen, die sinds 1994 rijdt. Er bestaan al lang plannen om de treinverbinding door te trekken naar Amsterdam, maar de uitvoering daarvan is meerdere keren uitgesteld.



Eurostar in Londen wil niet ingaan op 'details' rond de paspoortcontroles, zegt een woordvoerder. 'Momenteel treffen we de laatste voorbereidingen voor de dienstregeling om meer routine te krijgen op het traject, met proefritten en trainingen voor het personeel. Onze bedoeling is om in de lente van 2018 dagelijks twee treinen in beide richtingen te laten rijden voor passagiers.'



Op zowel Amsterdam als Rotterdam CS worden de perrons aangepast zodat grensautoriteiten er in de toekomst paspoortcontroles kunnen uitvoeren. Daartoe worden de perrons volgens ProRail opgesplitst in twee delen. De A-zijde is dan voor reizigers naar Londen die een paspoort- en bagagecontrole moeten ondergaan. Op de B-zijde kunnen dan reizigers naar Brussel instappen zonder paspoortcontrole.