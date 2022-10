In het dolle speculatiecircus kan ook de gasprijs (even) negatief worden

Ooit kende Nederland de bollenrazernij. Engeland had de South Sea Bubble en de VS de beurskrach op Wall Street.

Maar in het doldwaze en doorgedraaide financiële derivatencircus van deze eeuw, waar elk product – van graan en hout tot olie en gas – vóór de daadwerkelijke levering eerst door de handen van tientallen speculanten gaat, is alles mogelijk dat in de vorige eeuwen nog volstrekt ondenkbaar was.

Een voorbeeld daarvan is de negatieve rente van de afgelopen jaren die ertoe leidde dat geld toe moest worden betaald op spaardeposito’s. En ook de olieprijs was al een keer negatief. Op 20 april 2020 daalde de prijs voor een vat Amerikaanse olie WTI op de termijnmarkt tot -37,67 dollar voor levering in juni, hetgeen betekende dat de koper bijna 40 euro toe kreeg op een vat olie.

Vanwege de lockdowns als gevolg van corona lagen bedrijven stil, net als het woon- en werkverkeer. Er werd niet meer gevlogen. Maar er werd nog wel op grote schaal olie gewonnen, omdat de producenten (Opec+ maar ook de Amerikaanse schalieoliebedrijven) niet snel genoeg de productie konden terugschakelen.

Binnen de kortste keren raakten de opslagtanks vol en dienden de olietankers voor de ingang van de Europese havens als reserve-opslag. Helaas voor automobilisten en andere energievreters duurde dit gelukzalige moment maar even. De economie kwam ondanks het voortduren van de pandemie sneller weer op gang dan was verwacht. En de installaties waren gemakkelijker stil te leggen dan op te starten, waardoor er tekorten ontstonden en de prijzen in korte tijd explodeerden van 20 tot 80 dollar en later zelfs boven de 100 per vat.

Deze week gebeurde hetzelfde met de gasprijs. Die was ook tot twee keer toe even negatief. Maandagochtend daalde het TTF termijncontract voor gas naar -15,78 dollar voor een zogenoemd next hour-contract. Dit betekent dat het gas binnen veertig minuten wordt geleverd. Later werd er nog een contract verkocht waarbij de koper 8,50 dollar toe kreeg.

Niemand wilde deze contracten omdat op er zo korte termijn geen opslagruimte te vinden was. Het warme herfstweer en de overdaad aan zonne- en windenergie hebben ertoe geleid dat de gasvraag laag was, terwijl uit angst voor een strenge winter enorm veel vloeibaar aardgas was ingekocht. Voor de verschillende havensteden in Europa lagen zestig lng-tankers voor anker die als tijdelijke opslag dienden. En het bijbouwen van hervergassingsinstallaties gaat niet binnen een week, laat staan veertig minuten.

Op de termijnmarkt daalde de prijs van termijncontracten voor gasleveringen voor over een maand daardoor onder de 100 dollar per megawattuur tegen 350 dollar in augustus. Maar voor leveringen binnen een uur waren er geen gegadigden. De verkoper – waarschijnlijk een speculant die in zijn achtertuin ook geen terminal heeft – moest het met alle geweld kwijt voordat een tankauto kwam voorrijden. Dan maar met geld toe verkopen.

Met de komst van zoveel derivaten en financiële partijen is de 21ste eeuwse speculatierazernij op de mondiale markt de bizarste ooit.