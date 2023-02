In het ‘agrocomplex’ speelt de boer een wegkwijnende rol

De resultaten van Rabobank in de sector agrofood waren goed afgelopen jaar, bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers deze week. ‘Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen,’ aldus de financiële topman Bas Brouwers in een vraaggesprek met deze krant, ‘die groei komt niet uit de primaire sector, zoals melkvee of varkenshouderij.’ Sterker: ‘We zagen vorig jaar 40 procent minder aanvragen voor leningen van veehouderijbedrijven’, aldus Brouwers.

Dit onderscheid – groei in ‘agrofood’, krimp in de ‘primaire sector’ – verdient meer aandacht dan het krijgt. Het is wezenlijk bij het nadenken over de toekomst van de landbouw.

Eerst: de begrippen. Landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw. Dat is de ‘primaire sector’. Hierin werken akkerbouwers, veehouders, vissers, houtvesters. Ze produceren (bulk)producten, waarbij meestal (maar niet altijd) de natuur een handje moet helpen (grond, zee, bos, lucht). Dit is de ‘echte’ landbouw.

Deze echte landbouw is, in economische zin, gemarginaliseerd. Het aandeel in het nationaal inkomen, ooit tientallen procenten groot, is gezakt tot onder de 1,5 procent. En dat is geen vrolijke 1,5 procent, maar een treurige. Het Financieele Dagblad kopte vorige week, op gezag van cijfers van Wageningen Economic Research: ‘Landbouw in Nederland lijdt bijna altijd verlies.’ De krant citeert bovendien de landbouwspecialist van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Cor Pierik, die zegt: ‘De helft van de boeren leeft onder de armoedegrens.’ Boerenbedrijven worden gemangeld tussen de hoge prijs voor grond aan de kostenkant, en de lage verkoopprijs van hun bulkproducten aan de omzetkant.

Maar al die juichverhalen dan over het ‘agrocomplex’ dat exportrecords breekt? En wat te denken van de groei van Rabo in ‘agrofood’? Dat gaat dus vooral over iets anders. Het gaat over toeleveranciers van de primaire landbouw, zoals kunstmest- en veevoerleveranciers, stallenbouwers en tractordealers. Het gaat over afnemers van de primaire landbouw zoals groentesnijders, slachterijen, handelaren, kaasmakers, fabrikanten van kant- en klaarmaaltijden, zagerijen. Dat gaat over kassen en kippenslachtmachines die over de hele wereld verkocht worden. Het gaat over chocolade, over thee en koffie en over tabak, waarvan de grondstoffen geïmporteerd worden. Als je dat allemaal optelt, en nog veel meer, dan is het ‘agrocomplex’ goed voor wel 7 procent van het nationaal inkomen.

Maar mag je dat zomaar optellen allemaal dan? En waarom zou je? Rabo mag dat voor zichzelf allemaal optellen, want het zijn allemaal bedrijven in een zelfgekozen markt waaraan financiering kan worden geleverd. Daar is niets mis mee.

Je mag het ook optellen als je ‘clusters’ onderzoekt, de manier waarop bedrijven met elkaar samenhangen, in productieketens. Wat gebeurt er allemaal van zaadje tot karbonaadje? Interessant.

Maar je mag het niet optellen als je de betekenis van een sector voor de totale Nederlandse economie wilt duiden. Want dan ga je dubbel tellen. Die kippenslachtmachines en kassen zijn namelijk al geteld bij de industrie. Die groentesnijders zijn al dienstverleners. De koffie en de thee zijn al ‘voedings- en genotmiddelenindustrie’. Enzovoort. Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is die krappe 1,5 procent, die primaire sector waarin zo weinig wordt verdiend en waar stille armoede wordt geleden. En waar te veel stikstof wordt uitgestoten, and all that. Waar een toekomst voor moet worden bedacht.

Het komt me voor dat de primaire sector er goed aan zou doen de juichverhalen over het agrocomplex voortaan actief tegen te spreken. Ze schetsen een scheef beeld van hun werkelijkheid: sappelen.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.