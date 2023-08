In één klap 18 miljard euro minder waard, maar het doet Adyen niets

Het hoofdkantoor van Adyen in Amsterdam. Beeld ANP / Harold Versteeg

Tamelijk grote paniek donderdag op de Amsterdamse beurs. Aanleiding: de halfjaarcijfers van Adyen, het Nederlandse bedrijf dat betalingen verwerkt voor grote bedrijven als Uber, eBay, Booking en Microsoft. Hoewel Adyen zijn omzet zag groeien met 21 procent, schrikken beleggers van de lagere winstcijfers.

Het leidde tot een bloedbad op het Damrak. Was Adyen aan het begin van de dag nog 45 miljard euro waard, bij het sluiten van de beurs was daar 18 miljard euro van verdampt. Dat verlies is ongeveer evenveel als de volledige marktwaarde van Philips. Adyen is nu nog maar 27 miljard euro waard.

Bij het grote publiek zal de naam geen belletje doen rinkelen, maar Adyen – opgericht in 2006 – is een van de succesvolste fintechbedrijven van het land. In de tijd waarin consumenten steeds meer spulletjes via internet begonnen te kopen, positioneerde Adyen zichzelf als de mondiale kassa die alle talen spreekt. Het platform kan overweg met creditcards, Alipay, Paypal en honderden andere betaalwijzen.

De klanten stroomden toe, de omzet schoot omhoog, maar dat kon niet eeuwig duren, bleek donderdag. De groei is afgezwakt en de winst teruggelopen: het bedrijf verdiende het afgelopen halfjaar 320 miljoen euro, 10 procent minder dan een jaar eerder. Daardoor daalde de winstmarge van 59 naar 43 procent. Dat betekent dat Adyen van elke euro die binnenkomt nog 43 cent overhoudt.

Zeer ongebruikelijk

Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de stijgende personeelskosten. Waar andere techbedrijven hun medewerkers met duizenden tegelijkertijd ontsloeg, heeft Adyen juist consequent meer personeel aangenomen. Vorig jaar ging het om 1.152 extra medewerkers, dit jaar zijn er nog eens 551 mensen bijgekomen, veelal ontwikkelaars en andere techneuten. Geen gekke gedachte, aangezien de Nederlandse arbeidsmarkt al ruim een jaar historisch krap is. Het bedrijf heeft nu 3.883 mensen in dienst.

Maar die focus op personeels- in plaats van winstgroei schiet bij beleggers in het verkeerde keelgat. Donderdag raakte het aandeel in een vrije val. Aan het eind van de dag was het aandeel geen 1.474 euro maar nog slechts 898 euro waard. Dat is een verlies van 39 procent.

Dat is zeer ongebruikelijk voor een bedrijf dat winst maakt, geen schulden heeft en waar geen grote schandalen aan kleven. Ter vergelijking: toen supermarktconcern Ahold in 2003 keihard onderuitging vanwege een boekhoudschandaal, verloor het in een dag 63 procent. Technisch dienstverlener Imtech verloor in 2013 48 procent na geruchten over een mogelijke fraudezaak.

Kortetermijndenken

Het heeft alles te maken met de hoge verwachtingen, zegt Corné van Zeijl, beursanalist van vermogensbeheerder Cardano. ‘Adyen groeide de afgelopen jaren heel hard. Vorig jaar bijvoorbeeld met 52 procent in de Verenigde Staten. Als je dan nu 21 procent bent gegroeid, zijn beleggers teleurgesteld.’ De koersval van Adyen illustreert zo opnieuw de klassieke botsing tussen het kortetermijndenken van aandeelhouders en de langetermijnblik van een bedrijf. Van Zeijl: ‘Het management heeft de houding: de groei stelt teleur, maar dat maakt niet uit. Wij kunnen de knapste koppen nu krijgen, dus nemen we ze ook nu aan.’

In het statige hoofdkantoor aan het Amsterdam Rokin zal koeltjes naar de koersval zijn gekeken. Het bedrijf houdt de blik stug op de toekomst gericht. ‘Investeringen in personeel en omzet gaan nooit gelijk op’, schreef het management in een verklaring. ‘Het een volgt het ander.’ Financieel topman Ethan Tandowsky deed daar in een online-meeting met investeerders nog een schepje bovenop. Ook de komende maanden gaat Adyen zo’n 500 nieuwe werknemers inlijven. Dat levert dus nog hogere kosten op, en mogelijk opnieuw een daling van de winst.

Eigenwijs

Het is kenmerkend voor het bedrijf dat te boek staat als eigenwijs. Van Zeijl: ‘Adyen heeft zich altijd heel weinig van beleggers aangetrokken. Bij andere bedrijven kunnen investeerders vaker langskomen om duiding te krijgen. Dat vindt het management bij Adyen niet nodig. Ze denken: leuk dat mensen aandelen kopen, maar jullie moeten wel je mond houden, want wij bepalen.’

Ook aan de beursgang in 2018, toen het aandeel binnen twee uur verdubbelde in waarde, schonk Adyen amper aandacht. Het was business as usual voor oprichter en bestuursvoorzitter Pieter van der Does: geen traditionele gongslag op het Damrak, laat staan de gebruikelijke taart, champagne of speeches. ‘Het is zeker belangrijk successen te vieren, maar de handel van beleggers is niet iets dat we vieren. Het heeft op zichzelf geen effect op Adyen.’