In de streekwinkel van Carisia en Kees maakt elke klant oogcontact

Kees en Carisia 't Jong. Beeld Elisa Maenhout



Over weinig kledingstukken zal de laatste jaren zo steen en been zijn geklaagd als over mondkapjes, maar voor Kees en Carisia ’t Jong uit Elst was de alomtegenwoordigheid van het beschermingsmiddel pas echt een plaag.

De uitbaters van Streekwinkel de Lingegaerdt zijn namelijk doof – Carisia (43) vanaf haar geboorte, Kees (44) sinds zijn oorontstekingen als baby – en moeten dus de mond van hun klandizie zien om te kunnen liplezen. Het is dat er een deel van de week een tolk gebarentaal in de winkel rondloopt, anders zou het stel tijdens de coronapandemie dikwijls geen idee hebben gehad of hun klanten nou op zoek waren naar pak ‘m beet de quadrupel van de Elstse bierbrouwer Jeronimo, de chocoladecakemix van windkorenmolen De Vlijt uit Wageningen, of toch gewoon de winterpenen.

Excuses aangeboden

‘Ik ben zo blij dat de mondkapjesplicht voorbij is’, zegt Carisia geduldig articulerend, bijgestaan door tolk Georgia van der Gen. ‘Gelukkig hadden we met de gemeente geregeld dat we in de winkel gelaatsschermen mochten dragen, anders zouden we onze eigen tolken niet eens hebben kunnen volgen, of ons personeel.’

Sommige klanten schoven hun mondkapje tijdens het boodschappen doen heel even naar beneden, zodat Kees en Carisia toch hun vraag konden liplezen. Andere klanten waagden zich daar liever niet aan. ‘Daardoor kon ik ze niet volgen’, zegt Kees. ‘We hadden daar alle begrip voor, en deden er ook niet moeilijk over natuurlijk, maar lastig was het wel’, zegt Carisia, die samen met Kees ook een gezin met vier goedhorende kinderen bestiert.

Tijdens een bezoek aan een grote supermarkt in Elst – ‘De naam noem ik niet, ik wil iedereen te vriend houden’, lacht Carisia – werd haar zelfs de toegang geweigerd omdat ze een gelaatsscherm droeg in plaats van een mondkapje. ‘Terwijl ik benadrukte dat ik doof was, en anders echt niet kan communiceren. Er zijn mensen voor wie het dragen van een mondkapje heel lastig is, zoals bijvoorbeeld patiënten met zware astma. Het is fijn als anderen daar een beetje rekening mee kunnen houden.’ De supermarkt in kwestie heeft inmiddels excuses aangeboden aan Carisia.

Streekwinkel de Lingegaerdt. Beeld Elisa Maenhout

‘Het zijn heel lieve ondernemers’, zegt klant Renate Diks, terwijl ze net met een lading fruit de met boerenjongensijs, Betuwse verjus, zelfgemaakte hakhoning en andere lekkernijen gevulde streekwinkel verlaat. ‘En ze hebben gewoon goede producten uit eigen streek. Ze hebben bijvoorbeeld een appelboomgaard, en maken ook hun eigen sappen. Ik ga er regelmatig naartoe in plaats van naar de supermarkt – we hebben hier in het dorp twee Jumbo’s en een Albert Heijn – omdat je ze dat toch gunt.’

De streekwinkel van Carisia en Kees ligt net buiten de woonkern van het Betuwedorp Elst, wereldberoemd in Nederland als geboortegrond van de appelsoort Elstar en Pierre ‘Vader Abraham’ Kartner. Zelf komt het stel niet uit de buurt. Kees was jarenlang afdelingschef van een supermarkt in Benthuizen, een dorp bij Zoetermeer, terwijl Carisia werkte als juridisch medewerker bij een verzekeringskantoor. Allebei zochten ze een plek waar ze als slechthorenden meer zichzelf konden zijn op het werk. Op een dag stuitten ze op een advertentie van een streekwinkel uit Elst, die op zoek was naar nieuwe eigenaren. ‘We hebben alles opgezegd om onze droom te volgen’, vertelt Carisia.

Pippi Langkous zei het al: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ De spreuk staat op een bord in het kantoortje van Carisia en Kees, tussen levenswijsheden van de Amerikaanse president Lincoln en de Perzische dichter Rumi. Carisia en Kees namen zich voor om met hun winkel ook emplooi te bieden aan andere mensen met een beperking.

Sfeer is anders

Zo namen ze een jongen met zwaar autisme in dienst, Sven, die drie dagen per week komt helpen met vegen, de was opvouwen of andere klusjes. ‘Hij voelt zich heel gelukkig hier’, zegt tolk Van der Gen. ‘Hij heeft zo toch het gevoel dat hij een bijdrage levert aan de maatschappij.’

Ze herinnert zich nog het sollicitatiegesprek met Sven. ‘Tijdens het gesprek maakte hij geen oogcontact, wat hoort bij zijn autisme. Terwijl Carisia en Kees het oogcontact en het mondbeeld juist nodig hebben om te kunnen liplezen. Dus hoe gaan we dat doen, vroeg Carisia. Waarop Sven heel even stil was, en toen zei: ‘Weet je wat? Ik probeer het gewoon, en als het ongemakkelijk wordt, kijk ik gewoon even weg, en daarna kijk ik dan weer terug’. Zo dagen jullie mensen uit om zelf mee te denken, en dat vind ik heel gaaf aan deze winkel.’

Carisia en Kees hopen dat hun bedrijfje bijdraagt aan het begrip voor mensen met een beperking. Bij de meeste klanten van de streekwinkel zit dat wel snor. ‘De sfeer is hier anders dan in een supermarkt, daar raken mensen wat sneller boos of geïrriteerd’, zegt Carisia. ‘Klanten zijn hier meer relaxed’, zegt Kees.

Al gaat het een enkele keer nog mis. Zoals laatst toen een andere autistische medewerker van Kees en Carisia vakken zat te vullen, en een klant vroeg waar de eieren lagen. ‘Hallo!?’, riep de klant met een diepe zucht uit, nadat hij het meisje voor de derde keer zonder antwoord naar de eieren had gevraagd. ‘Ze kan goed vullen’, zegt Kees, ‘maar ze kan maar één ding tegelijk.’

Wat voor autistische werknemers geldt, geldt net zo goed voor hun dove collega’s, zegt Carisia: een beetje extra geduld en inlevingsvermogen van de klant, en je komt al een heel eind. ‘Gewoon elkaar goed aankijken en duidelijk en rustig articuleren, dan komt de rest wel goed.’