In de luchtvaart, die zich wel herstelt, geldt nog steeds: riemen vast

De luchthaven van het Spaanse Teruel, Europa’s grootste vliegtuigstalling, staat vol met toestellen wachtend op betere tijden. Beeld Getty

Gloort er licht aan het einde van de tunnel? Lufthansa maakte woensdag wereldkundig dat het eindelijk weer eens zwarte cijfers heeft geschreven. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis, nu achttien maanden geleden. De Duitse luchtvaartmaatschappij boekte in zijn derde kwartaal een bescheiden winst van 17 miljoen euro, tegen een verlies van 1,262 miljard een jaar terug.

De blijdschap was bijna tastbaar. ‘We hebben opnieuw een mijlpaal bereikt in onze weg uit de crisis’, opperde topman Carsten Spohr van Lufthansa. Net zulke optimistische geluiden klonken er recentelijk bij cijfers van Air France-KLM, EasyJet, Ryan­air, en de grote ‘vier’ in de VS.

Is de crisis daarmee voor de luchtvaart voorbij? Of juicht de sector te vroeg?

Winst met bijsluiter

De winst waarmee Lufthansa en zijn concurrenten pronken is het brutoresultaat. Het is de opbrengst van de verkoop van tickets minus de kosten voor personeel en brandstof, maar voor aftrek van belastingen, rente en afschrijvingen. Met alle kosten en posten verrekend ziet het er veel minder florissant uit. EasyJet bijvoorbeeld verwacht zijn gebroken boekjaar 2021 te eindigen met een verlies van minimaal 1,135 miljard pond sterling (1,340 miljard euro). Helemaal hersteld is de sector nog lang niet.

Vliegen op halve kracht

Mondiaal lag de bezettingsgraad van vliegtuigen in september nog zo’n 42 procent onder het niveau van eind 2019, meldde brancheorganisatie Iata woensdag. Een luchtvaartmaatschappij als KLM mag dan roepen dat ze vrijwel alle bestemmingen weer aandoet waarop ze in 2019 vloog, dat gebeurt wel met minder vluchten en vliegtuigen.

Uit cijfers van luchtverkeersleider Eurocontrol blijkt dat van de ruim 8.200 vliegtuigen in Europa er gemiddeld bijna 2.700 aan de grond staan. Een toestel dat niet vliegt levert niet alleen geen inkomsten op, het kost ook geld om ze in bedrijf te houden of langdurig te parkeren. Een bijkomend probleem is dat klanten vanwege reisbeperkingen en lockdowns heel laat boeken. Dat kan ertoe leiden dat bedrijven misschien wel meer vliegtuigstoelen beschikbaar stellen dan er uiteindelijk worden verkocht.

De brandstof wordt duur betaald

Net als consumenten die met angst hun energierekening afwachten kijken luchtvaartmaatschappijen bezorgd naar de olieprijzen die sinds april zijn verviervoudigd. In de VS waarschuwden de ‘reuzen’ United Airlines en Delta vorige maand dat de prijzen van tickets weleens kunnen stijgen door de duurdere kerosine. In gewone tijden dekken ze zich in tegen onverhoedse prijsstijgingen, maar in de coronacrisis gebruikten luchtvaartmaatschappijen zo weinig brandstof dat hedging zinloos leek. Ryanair bijvoorbeeld schoot er vorig jaar 300 miljoen euro bij in, omdat het kerosine tegen een uiteindelijk te hoge prijs had ingekocht.

Een krapte aan crews

Dat de markt zich herstelt is natuurlijk mooi, maar levert weer zijn eigen problemen op: personeelskrapte. Emirates maakte vorige maand bekend dat het de komende zes maanden op zoek moet naar 6.000 nieuwe werknemers, onder wie 600 piloten. Ryanair denkt 5.000 extra medewerkers nodig te hebben, al trekt de Ierse prijsvechter iets langer uit voor de werving: vijf jaar.

Een gebrek aan handjes in combinatie met belabberd weer noopte American Airlines om afgelopen weekeinde meer dan 1.500 vluchten te schrappen. Concurrent Southwest moest zelfs een kwart van zijn vluchten annuleren. Al deze bedrijven hebben vorig jaar tijdens de coronacrisis duizenden de laan uitgestuurd. Die worden nu gemist.

Het geniepige virus

Wat luchtvaartmaatschappijen ook weten: de pandemie is nog niet over. Overheden kunnen nog steeds hun luchtruim sluiten als de ziekenhuizen weer volstromen. Zoals vorige maand bleek, toen Marokko van de ene op de andere dag op slot ging en duizenden Nederlandse vakantiegangers strandden. Er waren weer repatriëringsvluchten, net als vorig jaar maart toen de mondiale luchtvaart piepend en krakend tot stilstand kwam.

De geschiedenis kan zich zomaar herhalen.