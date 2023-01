In De Goedkoope Verfwinkel, de oudste verfzaak van Nederland, stap je zo de 19de eeuw binnen

Michel Kouwenhoven weegt op de ouderwetse manier verfpigment.... Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Komt een schilder bij een verfwinkel. ‘Ben nou met een klus bezig buiten, heb ik Gilles de la Tourette van opgelopen… Verredomme! ‘s Ochtends heb je het in de verf gezet en ‘s middags moet je het weer van de straat dweilen! Iedere dag regenen jongen…’

De klant haalt z’n telefoon tevoorschijn en laat een foto zien. Of de winkeliers weten welke tint blauw de voordeur heeft die hij ondanks de meteorologische malheur een opknapbeurt moet geven. ‘Delfts blauw’, zegt Walter Kouwenhoven (56) gedecideerd. ‘Half litertje?’

‘Klanten komen hier ook om hun hart te luchten’, grinnikt Michel Kouwenhoven (59), samen met zijn broer Walter de vijfde generatie eigenaar van De Goedkoope Verfwinkel, de oudste nog bestaande verfhandel van Nederland. De zaak bestaat sinds 10 januari 1881, toen de 54-jarige Willem Verbeek sr., een gewezen timmerman en emigrant naar Amerika, op de Beestenmarkt nr. 9 in Delft een winkel opende in lak, pek, vernis, terpentijn en ander schildersgerei.

Gierige oom Willem

In de zaak hangen nog de portretten van zijn opvolgers. Van Willem Verbeek jr. (1871-1953), die zijn stokoude en demente vader af en toe naar zolder stuurde om ‘zeegras te plukken’, zodat hij even van hem af was. Van Willem juniors neefje Aart de Vries (1909-1994), die het zwart-witportret van zijn strenge en gierige oom Willem prompt na diens overlijden eveneens naar zolder bonjourde. Van schilder Huub Kouwenhoven (1934-2018), die het riskante klimmen en klauteren op hangladders rond z’n veertigste wel gezien had en de winkel overnam. En van Kouwenhovens zoons Walter en Michel, de jongste en waarschijnlijk laatste generatie in de zaak, waarover later meer.

‘Toen mijn vader het in 1974 overnam mocht hij niks aan het interieur veranderen’, vertelt Walter. ‘Dat was contractueel vastgelegd. Want als je dit weghaalt, haal je de hele charme van de winkel weg.’ Met ‘dit’ bedoelt hij de winkelkast vol flessen, potten en buisjes met pigmenten – gebrande sienna, ongebrande omber, dodekoprood, ultramarijnblauw – en de bric-à-brac van bejaarde beitsen, japanlakken en citroenkleurige vernissen.

Wie De Goedkoope Verfwinkel binnengaat, lijkt door een scheur in het tijd-ruimtecontinuüm te stappen, terug naar de 19de eeuw. De eikenhouten toonbank gaat schuil onder een dikke sedimentlaag van lijnolie. Wie contant afrekent – qua pinnen is het wel 2023 in de winkel – krijgt zijn wisselgeld uit een houten kassa, zij het dan in euro’s en niet in ‘guldens’ en ‘cents’, zoals nog staat op het rinkelende apparaat.

‘Heb je nog lijnolie?’, wil een klant weten. ‘Rauwe of gekookte?’, vraagt Michel. De klant kijkt hem wat wazig aan. ‘Je kan niet zomaar rauwe lijnolie op hout smeren, het is vettigheid. Ik zou de gekookte nemen, die droogt tenminste een beetje’, legt de winkelier uit. Hij schenkt het impregneermiddel in een kannetje dat eruitziet alsof het de gloriejaren van de stoomlocomotief nog heeft meegemaakt, weegt de kan af in een al even geriatrische weegschaal en giet de lijnolie daarna in een door de klant meegebrachte glazen pot. ‘In dunne laagjes smeren hè?’, geeft hij nog mee als advies.

Broer Walter mengt verf op de moderne manier. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Cyperse kat

Grofweg 30 procent van hun klandizie bestaat uit huisschilders, de rest uit particulieren, schatten de broers. ‘Verf kopen kan je overal, maar professionele schilders zie je nooit met verf van de Gamma’s of Praxissen’, zegt Walter, terwijl zijn Cyperse kat door de winkel flaneert. Het beest is ooit vel over been komen aanwaaien en woont sindsdien in de verfwinkel. Op zon- en feestdagen komt Walter speciaal naar de zaak om zijn voor de kast met kwasten en schildersmessen opgediende water en brokjes bij te vullen.

‘Huisschilders gaan naar ons of naar de groothandels waar je als particulier niet terecht kunt, omdat de kwaliteit gewoon beter is. De verf gaat langer mee en de kleurechtheid is groter. Als je dat leuke kleurtje van de Gamma na een jaar wil bijwerken, is-ie al verkleurd. Die van ons gaat jaren mee.’ Dat ligt bijvoorbeeld aan de ultrazuivere mengmachine van het Zwolse familiebedrijf Wijzonol, waarmee de Kouwenhovens achter in de zaak hun verf maken. ‘Er zit een enorme diepte in de kleuren’, zegt Michel. ‘Je kan er doorheen blijven kijken.’

De Goedkoope Verfwinkel is zo langzamerhand de laatste der Mohikanen op de Beestenmarkt, als enige winkel tussen de horeca op het plein in de Delftse binnenstad. ‘Vroeger’, zegt Walter, ‘had je hier een bandenservice’. Michel: ‘En een hengelsportwinkel, een dartwinkel.’ Walter: ‘Een sigarenboertje.’ Michel: ‘Een lijstenmakerij, een reclamebedrijf. Dat is allemaal weg.’

Passie

De kans is groot dat over een jaar of tien ook de laatste winkel van de Beestenmarkt verdwijnt. De kinderen van Michel en Walter hebben vooralsnog geen interesse om het stokje over te nemen. ‘Het moet echt je passie zijn om in de verf te gaan’, zegt Michel. ‘En je moet zes dagen in de week willen werken, van maandag tot zaterdag ben je aan die winkel gebonden. Nee, ga er maar vanuit dat dit ook horeca wordt.’

Genoeg horecaondernemers azen al op het pand. ‘Een paar jaar geleden komt hier een vent binnen, een Rotterdammer van een jaartje of 70’, vertelt Michel. ‘Het eerste wat hij zei’ – Kouwenhoven schroeft zijn stem op tot standje orkaan, met Rotjeknorse tongval – ‘was: ‘Is deze toko te koop?’ Hij wilde er horeca inzetten. ‘‘Nou succes ermee’’, zei ik, ‘‘maar voorlopig nog even niet.’’

‘Mensen moeten beseffen wat de waarde van een winkel is voor een stad’, zegt Michel. ‘Niet zozeer die van ons, maar winkels in het algemeen. Er zijn genoeg middenstanders die wat extra’s te bieden hebben – expertise, kwaliteit, gezelligheid. En ja, dat kost dan soms wat meer. Maar alleen via internet kopen, vernietigt de maatschappij. Dan zijn er straks alleen nog kroegen en restaurants, en kun je de halve stad wel dichtgooien.’