In de chipoorlog met China is Amerika bezig aan een omsingeling, en is Nederland pion

Het was een feesttoespraak, maar uit de 91-jarige mond van Morris Chang klonk het als een begrafenisrede. De pijprokende chipmagnaat en drager van de Orde van de Gunstige Wolken – een Taiwanese ridderorde – was de dag na Sinterklaas te gast in de woestijn van Arizona. President Biden kwam daar de nieuwe fabriek inwijden van Changs geesteskind, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), de grootste chipmaker van de wereld.

Zo extatisch als Biden, Apple-baas Tim Cook en een stoet van grootindustriëlen en dignitarissen de bouwvakkers in het publiek toespraken, zo weemoedig sprak Chang over die ‘grote geopolitieke toestand’, de chipoorlog tussen de Verenigde Staten en China. ‘Globalisering is bijna dood, vrijhandel is bijna dood’, zei de nestor van de chipindustrie voor een decor van Amerikaanse vlaggen. ‘Veel mensen hopen nog steeds op hun terugkeer, maar ik denk dat we ze een tijdje niet gaan zien.’

Ommekeer

De chipoorlog lijkt op een partijtje Weiqi, het millennia-oude Chinese bordspel waarin zwarte en witte stenen elkaar proberen te omsingelen. Beetje bij beetje sluiten de Amerikanen China af van ’s werelds geavanceerdste halfgeleidertechnologie, de levensader van economische en militaire vooruitgang. Chips zijn immers het brein van onze elektronica – van telefoons, computers, auto’s, koelkasten, pacemakers en de WK-bal, en van tanks, drones en raketwerpers.

In dit gevecht om de wereldmacht schuift Biden met bedrijven alsof het stenen op een spelbord zijn. Veel van die steentjes waren erbij in Arizona toen de president jubelde dat de TSMC-fabriek in de Grand Canyon-staat de wedergeboorte inluidt van Amerika’s maakindustrie. Begin jaren negentig maakte die 30 procent van alle chips, nu nog 10 procent. ‘Apple moest alle geavanceerde chips in het buitenland kopen’, zei Biden. ‘Nu gaan ze meer van hun productieketen naar huis halen. Dit kan de ommekeer zijn.’

Zo zat Jensen Huang in het publiek, de eeuwig in een leren jasje gestoken baas van Nvidia, elfde op de wereldranglijst van kostbaarste bedrijven. De regering-Biden verbood de Californische chipontwerper onlangs om zijn modernste chips, gebruikt voor gezichtsherkenning, te verkopen aan China. Ook present was Tony Kawai, Tokyo Electrons onberispelijk gecoiffeerde topman. De Japanse regering staat onder zware druk van Washington om de export naar China van diens chipmachines te rantsoeneren.

En dan was eregast Morris Chang er nog. De negentiger, berucht vanwege zijn ongezouten kritiek, zal gemengde gevoelens hebben gehad. Eerder noemde TSMC’s oprichter het nog een ‘dure oefening in nutteloosheid’ dat Biden tientallen miljarden dollars stukgooit om chipproductie naar de VS te halen, mede gezien de ‘onbekwaamheid’ van Amerikaanse ingenieurs.

Nu profiteert TSMC dankzij Bidens ‘Chips Act’ vermoedelijk van miljarden subsidiedollars, schrijven Amerikaanse media. Gratis is de steun niet: in ruil mogen bedrijven tien jaar niet uitbreiden in China, waar TSMC twee fabrieken heeft. Een zware prijs voor het politiek neutrale TSMC, waarvan het motto luidt: ‘een chipgieterij voor iedereen’. Honend schreef de Chinese staatskrant Global Times dat de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zich moet omdopen tot ‘USMC’.

Exportverbod

Uittorenend boven Chang, Tim Cook en andere gasten stond ook de 1,96 meter lange ASML-topman Peter Wennink eventjes op het podium. Tijdens een champagnemoment zette TSMC hem in het zonnetje als een van de zes machineleveranciers van de nieuwe fabriek, samen met onder anderen Benjamin Loh van de Almeerse chipmachinefabrikant ASMI.

Van alle stenen waarmee Biden China omsingelt is het Veldhovense ASML een van de belangrijkste. De Amerikanen hebben tot frustratie van ASML al een stokje gestoken voor de export naar China van ASML’s Euv-machine, de ‘ingewikkeldste machine ooit’, zoals de bijnaam van het tot wel 160 miljoen euro kostende apparaat luidt. ASML heeft er een monopolie op. Door een laser 50 duizend keer per seconde op minuscule tindruppels te laten schieten wekt de machine lichtgevend plasma op dat veertig keer heter is dan het zonneoppervlak. Dit extreem ultraviolette licht maakt het TSMC mogelijk om lijntjes op slechts 4 nanometer van elkaar op een chip te etsen, goed voor de snelste chips ter wereld.

Zonder Euv-machines is het voor China schier onmogelijk om, zoals president Xi ooit zei, ‘de vestingwerken van de technologie te bestormen’. Voor de Verenigde Staten is dit nog niet genoeg. Ook de Duv-machine, ASML’s op één na geavanceerdste koopwaar, mag als het aan de regering-Biden ligt binnenkort niet meer naar het Rijk van het Midden.

Al tijden tamboereren Angelsaksische media dat de Amerikaanse en Nederlandse regering een akkoord over een exportverbod naderen. De Nederlandse regering doet er echter het zwijgen toe, al lieten ministers Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) en Micky Adriaansens (Economische Zaken) de voorbije weken weten niet zomaar naar Washingtons pijpen te zullen dansen. Toch lijkt het onvermijdelijk dat Den Haag de Amerikanen tegemoet zal komen, al is onduidelijk in hoeverre.

Zo dreigt Biden de omsingeling van China nog benarder te maken. Want in bijna de hele halfgeleiderindustrie maken Amerikanen en hun bondgenoten de dienst uit. De grootste chipmakers komen uit Taiwan (TSMC), Zuid-Korea (Samsung) en de VS (Intel), de belangrijkste lithografiefabrikanten uit Nederland (ASML) en Japan (Canon en Nikon). De voornaamste leveranciers van chemicaliën voor chips zijn Amerikaans, Duits of Japans, de beste machines voor het trekken van ultradunne chemische laagjes op siliciumschijven Amerikaans, Japans of, dankzij ASMI, Almeers. Zo bezien lijkt de chipindustrie één grote samenzwering van democratieën tegen China.

Ontsnappingsroute 1: een grote sprong voorwaarts?

Toch zijn er manieren waarop China uit de omsingeling kan ontsnappen. Waarom kan het land, dat in dertig jaar uitgroeide tot de op één na grootste economie, niet zelf de geavanceerdste chipindustrie creëren? Daarom noemde Peter Wennink de techblokkade van China vorig jaar een ‘slecht idee’: het zou China nopen nog sneller technologisch soeverein te worden.

De kans dat China ASML kan evenaren is echter klein, denken China-volgers. ‘De kloof is te groot’, zegt Dan Wang, een in Shanghai wonende technologie-analist van Gavekal Dragonomics. ‘Een inhaalslag in lithografie vergt decennia.’

Zelfs als rivaal DongFang, door ASML verdacht van intellectuele diefstal, de 457.329 onderdelen tellende Euv-machine weet na te bootsen, zal de Chinese kopie meteen achterhaald zijn, schreef historicus Chris Miller recent in zijn boek Chip War. Tegen die tijd verkoopt ASML naar verwachting allang nieuwe, betere machines.

Wel kan China zijn marktaandeel in oudere chips vergroten, geholpen door de 134 miljard euro subsidie die het land in zijn chipindustrie wil storten, denkt Miller. Neem auto’s, zegt ook China-analist Joris Teer van The Hague Centre for Strategic Studies: die kunnen meer dan tweeduizend chips bevatten, waarvan het leeuwendeel bestaat uit minder geavanceerde halfgeleiders. ‘Bijvoorbeeld voor de airbags, of om het raam omhoog te rollen.’ Door bijvoorbeeld de markt voor autochips te veroveren, kan China alsnog een machtspositie opbouwen.

Een potentieel succesverhaal is YMTC, maker van geheugenchips voor telefoons en usb-sticks. De regering-Biden wil YMTC in navolging van telecomgigant Huawei op een zwarte lijst zetten. Amerikaanse bedrijven mogen dan geen zaken meer doen met de Chinese chipmaker.

Ontsnappingsroute 2: een invasie van Taiwan?

‘Een schild van silicium’, noemde de Taiwanese president Tsai Ing-wen vorig jaar de chipindustrie van haar eilandstaat, met een knipoog naar het belangrijkste metaal in halfgeleiders. Taiwans chips zijn zo cruciaal – 37 procent van ’s werelds processorchips komt er vandaan – dat de Amerikanen de Taiwanese verdediging wel serieus moeten nemen, redeneerde ze in tijdschrift Foreign Affairs.

Misschien wat optimistisch, getuige de recente oorlogsretoriek van China’s president Xi richting de ‘afvallige provincie’. ‘De wielen van de geschiedenis rollen voort richting de hereniging met China’, zei president Xi in oktober. ‘We zullen nooit beloven het gebruik van geweld af te zweren.’ In Chip War merkt Miller op dat het Chinese wapengekletter om Taiwan weleens zo imposant zou kunnen zijn dat de Amerikanen Taiwan niet te hulp zouden schieten. TSMC’s fabriek in Arizona is zo bezien een verzekering tegen invasie.

Maar beschietingen en bombardementen zouden niet bevorderlijk zijn voor de hypergevoelige chipmachines op Taiwan. Een invasie zou TSMC’s fabrieken terstond ‘onbruikbaar’ maken, aldus TSMC-­voorzitter Mark Liu. Voor software-­updates, ­onderdelen en chemicaliën zijn die immers afhankelijk van Japanse, Amerikaanse en Europese fabrieken, die de banden na een invasie zouden verbreken.

Ontsnappingsroute 3: een grondstoffenembargo?

Net als de aardappels voor eetbare chips komen ook computerchips uit de grond: ze zijn gemaakt van silicium, germanium, zeldzame aarden en andere metalen. Die worden vooral gedolven in China.

Niet alleen chips, maar ook magneten in windturbines en batterijen in elektrische auto’s zijn daardoor afhankelijk van China. Europese politici zien hier inmiddels wel het gevaar van in, al hebben de Europeanen in tegenstelling tot de Canadezen, Amerikanen en Australiërs nog amper de hamers en mokers uit de mottenballen gehaald, constateert Teer. ‘Impliciet verwachten we dat de rest van de wereld al het vervuilende werk opknapt.’

Mocht China ooit besluiten tot een embargo op cruciale metalen, dan zouden de gevolgen dramatisch zijn. ‘Het zou resulteren in enorme prijsstijgingen, en waarschijnlijk wereldwijde tekorten aan MRI-scanners, windturbines, auto’s en computers.’

Teer vroeg onlangs een vijftigtal diplomaten, sinologen, grondstoffenexperts en andere specialisten naar hun scenario’s voor de chipindustrie. ‘Die experts oordeelden dat de kans dat China in de komende tien jaar een grondstoffenembargo oplegt ongeveer 60 procent is. Ook omdat de Russen de gaskraan dichtdraaiden, kunnen we er niet meer van uitgaan dat de Chinezen ons tot in de eeuwigheid metalen blijven leveren.’