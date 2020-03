Immigratie geeft economie een zetje, maar politiek loopt er toch niet warm voor

Poolse aspergestekers aan het werk in Gemert. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Nederlandse economie zal de komende jaren harder groeien dan eerder voorspeld, met dank aan de toegenomen immigratie. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in zijn nieuwste economische raming. Arbeidsmigranten vervullen vacatures die anders onvervuld zouden blijven en daardoor stijgt de economische productie.

Het CPB baseert zich hierbij op nieuwe cijfers van het statistiekbureau CBS. Dat maakte onlangs bekend dat de Nederlandse bevolking het komende decennium sneller groeit dan verwacht. In plaats van de eerder voorspelde 17,7 miljoen inwoners zal Nederland in 2025 ongeveer 18 miljoen zielen tellen.

Arbeidsmigranten

Die bevolkingstoename wordt voornamelijk veroorzaakt door de toestroom van arbeidsmigranten uit (Oost-)Europa en Azië. Deze mensen komen naar Nederland om openstaande vacatures te vervullen en zijn bij aankomst dus meestal verzekerd van werk. Door hun komst neemt de werkende beroepsbevolking toe en dat vergroot de economische productie.

Daardoor zal de Nederlandse economie in de jaren 2022-2025 niet met gemiddeld 1,1 procent groeien, zoals het CPB in december nog dacht, maar met 1,5 procent. Ook voor 2020 heeft het planbureau de groeiverwachting licht naar boven bijgesteld.

Dit positieve groeibericht van het CPB zal regeringspartij D66 waarschijnlijk goed uitkomen. Immigratiewoordvoerder Maarten Groothuizen stelde vorige maand voor tijdelijke arbeidsmigranten uit Afrika te halen om de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt te bestrijden. D66 wil deze migranten maximaal vier jaar een verblijfsvergunning geven; daarna zouden ze moeten terugkeren naar hun thuisland. Partijleider Rob Jetten kwam een jaar geleden al met een soortgelijk plan; Jetten zei toen dat Nederland de komende jaren circa 50.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa extra nodig heeft om alle gaten op de arbeidsmarkt in te vullen.

Hoon

D66 kreeg met deze voorstellen in de Tweede Kamer de handen niet op elkaar. Sterker nog; het plan werd onder de hoon van de andere partijen begraven. De critici denken dat veel ‘tijdelijke’ Afrikaanse arbeidsmigranten nooit zullen terugkeren naar hun herkomstland als ze eenmaal in Europa zijn. Het lukt Nederland nu al nauwelijks om afgewezen asielzoekers naar Afrikaanse landen te laten terugkeren. Ze wijzen daarbij op de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders uit de jaren zestig en zeventig, die massaal hun gezinnen naar Nederland haalden en bleven. Nederlanders vinden economische groei niet het belangrijkst, blijkt uit de kwartaalmonitor ‘Burgerperspectieven’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Kiezers maken zich drukker over de sociaal-culturele gevolgen van immigratie.

Woningnood

De kans dat de nieuwe CPB-raming de sceptici alsnog overtuigt van de zegeningen van grootschalige arbeidsimmigratie lijkt nihil. Na de publicatie van de CPB-raming was er dinsdag op het Binnenhof nog geen zweem van een omslag te bespeuren. De CPB-raming geeft daar – nader beschouwd – ook weinig aanleiding toe. De voorspelde groeiversnelling doet zich voor in de komende vijf jaar, terwijl de economische en maatschappelijke kosten van arbeidsimmigratie (onderwijs voor de kinderen, kosten van sociale woningbouw, meer uitkeringsafhankelijkheid) zich pas op langere termijn manifesteren. Die kosten zijn dus niet in deze raming verwerkt. Eén nadelig effect vermeldt het CPB wel: de al nijpende woningnood zal verder toenemen door de bevolkingsgroei, want ook arbeidsmigranten moeten ergens wonen.

De eerste jaren zijn de economisch effecten van arbeidsimmigratie – in een krappe arbeidsmarkt – positief, omdat zij dan bijna geen beroep doen op sociale uitkeringen. Arbeidsmigranten uit de Europese Unie krijgen pas recht op een bijstandsuitkering als zij minstens vijf jaar legaal in Nederland verblijven. Zolang er genoeg werk voor hen is, doen er weinig een beroep op de WW (hoewel dat niet altijd geldt voor seizoenswerkers, zoals de recente ophef over de export van WW-uitkeringen naar Polen laat zien).

Maar als de economie weer verslechtert, kan dat snel veranderen. De arbeidsmigranten uit Oost-Europa doen relatief vaak ongeschoold werk en hebben flexibele arbeidscontracten, blijkt uit recent onderzoek van onder andere het SCP. Zij behoren dus tot de kwetsbare groep werkenden die bij een recessie als eerste de klappen opvangt. Tijdens de vorige recessie, in 2011, sprak minister Henk Kamp van Economische Zaken tegenover de Tweede Kamer zijn zorgen uit over de plotselinge, ‘explosieve’ stijging van het aantal uitkeringen onder Oost-Europese arbeidsmigranten. En de vacatures die minder conjunctuurgevoelig zijn, zoals in het onderwijs en de gezondheidszorg, zijn minder geschikt voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn.