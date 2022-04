IMF somberder over economie door Oekraïne-oorlog

Het internationale zakencentrum van Moskou, ook wel bekend als Moskou-City. Beeld Reuters

Dit blijkt uit de nieuwste voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Voor 2022 verwacht het IMF een groei van 3,6 procent. In januari, voor de Russische invasie van Oekraïne, werd nog uitgegaan van een post-corona herstel met 4,4 procent groei. De hardste klap krijgt Oekraïne: het IMF verwacht dat de economie van dat land dit jaar met liefst 35 procent zal krimpen. Het op na grootste economische slachtoffer van de Russische invasie is Rusland zelf. Dat ziet zijn economie dit jaar 8,5 procent slinken, gevolgd door ruim 2 procent krimp in 2023, aldus de ‘World Economic Outlook’ van het IMF. In twee jaar tijd verliest de Russische economie zo een tiende van zijn omvang.

De Russische president Vladimir Poetin sneerde maandag nog dat het Westen met de economische sancties tegen zijn land een ‘eigen doelpunt’ zou hebben gescoord. De westerse economieën zouden rap aan het verslechteren zijn, terwijl de Russische economie in Poetins ogen bezig is te stabiliseren, al is het dan met een inflatie van 17,5 procent.

Nederlandse economie groeit met 3 procent

De prognoses van het IMF vertellen een ander verhaal. Waar de Russische economie dit jaar dus 8,5 procent dreigt te krimpen, groeien alle andere Europese economieën, met uitzondering van die van Wit-Rusland. De Nederlandse economie lijkt in 2022 bijvoorbeeld een plus van 3 procent te boeken – net iets lager dan de in november nog door het IMF voorspelde 3,3 procent – en het jaar erop 2 procent. Daarmee behoort Nederland tot de middenmoot van Europa, waarin Ierland en Spanje de komende jaren naar verwachting de grootste groeiers zullen zijn. Het IMF voorziet voor Nederland dit jaar ruim 5 procent inflatie, terwijl Rusland uitkomt boven de 21 procent. Turkije spant echter de kroon met een verwachte inflatie van meer dan 60 procent.

Het IMF waarschuwt dat zijn voorspellingen zijn omgeven door ‘ongewoon grote onzekerheid’. Mocht de oorlog in Oekraïne escaleren, of mocht het Westen besluiten geen olie en gas meer te importeren uit Rusland, dan komen de prognoses op losse schroeven te staan. Dat is ook het geval als de coronapandemie toch weer opflakkert, of China nog minder snel blijkt te groeien dan nu gedacht. Voor dit jaar verwacht het IMF een relatief magere 4,4 procent economische groei voor China, mede in het licht van nieuwe omikron-uitbraken in Chinese steden.

Met lede ogen ziet het IMF aan hoe de oorlog in Oekraïne de wereldeconomie dreigt te verdelen in aparte geopolitieke blokken, met elk hun eigen betalingssystemen, reservemunten en technologiestandaarden. ‘Rampzalig’, zo noemt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas deze stap terug voor de globalisering. Een dergelijke ‘tektonische verschuiving’ maakt de wereldeconomie niet alleen grilliger en inefficiënter, maar ondergraaft ook de regels ‘die de internationale en economische betrekkingen de laatste 75 jaar hebben beheerst’, aldus Gourinchas.