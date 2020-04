IMF somber: crisis grootste sinds jaren dertig, Nederlandse economie krimpt met 7,5 procent

Mondkapjes tegen het coronavirus in Beijing, februari. Volgens het IMF zal de pandemie de wereld in de grootste economische crisis storten sinds de Depressie. Beeld AFP

De wereldeconomie zal dit jaar 3 procent krimpen, voordat hij mogelijk in 2021 weer zal opveren met 5,8 procent, zo verwacht het instituut.

In het beste scenario gaat wereldwijd 8,2 biljoen euro aan nationaal bruto inkomen verloren in de komende twee jaar, evenveel als het totale inkomen van Duitsland en Japan bij elkaar. Dit is veel meer dan de wereldwijde krimp van 0,1 procent tijdens de financiële crisis in 2009. Het IMF zegt wel dat deze voorspellingen ‘extreem onzeker’ zijn en mogelijk nog slechter uitpakken, afhankelijk van het verloop van de pandemie.

Het IMF gaat er in deze voorspelling vanuit dat de pandemie in het tweede kwartaal zijn piek beleeft. In de tweede helft van het jaar zal herstel optreden, als beperkende maatregelen geleidelijk kunnen worden afgebouwd. Mocht de epidemie ook in het derde kwartaal aanhouden, dan zal de economie in 2020 met nog eens 3 procent extra krimpen en zal het herstel in 2021 dus ook trager gaan als gevolg van een groter aantal faillissementen en verder opgelopen werkloosheid.

De Nederlandse economie zal volgens de World Economic Outlook met 7,5 procent krimpen, veel meer dan waar Nederlandse economen en planbureaus tot nog toe vanuit gingen. Ook voor de rest van de eurozone gaat het IMF uit van een verlies van 7,5 procent, met een uitschieter van 9,2 procent voor het zwaar getroffen Italië. De Amerikaanse economie krimpt naar verwachting met 5,9 procent.

Gita Gopinath, hoofdeconoom van het IMF. Beeld Reuters

Tweede uitbraak

Bij een tweede uitbraak in 2021 zal de recessie aanhouden en krimpt de wereldeconomie met nog eens 5 tot 8 procent, zo vreest het IMF. Volgens IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath zullen de reisrestricties en problemen in aanvoerproductieketens mogelijk de efficiencywinsten als gevolg van globalisering teniet doen. Ze roept landen daarom op om af te zien van exportbelemmeringen van medische hulpmiddelen en medicijnen omdat ‘de-globalisering een duurzame gezond herstel’ in de weg zal staan.

De zeven grootste economieën ter wereld zijn dinsdag akkoord gegaan met schuldverlichting voor de armste landen in de wereld. In een gezamenlijke verklaring lieten de G7-landen weten dat arme landen hun schuldbetalingen tijdelijk mogen opschorten, wanneer zij in aanmerking komen voor steun van de Wereldbank. Volgens de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, komen 76 landen hiervoor in aanmerking, waarvan 40 in sub-Sahara Afrika. In totaal zou voor 20 miljard dollar (18,2 miljard euro) aan schuldbetalingen worden opgeschort. De G7-landen willen wel nog de garantie dat China meedoet. Dat heeft vooral in Afrika torenhoge leningen uitstaan. Ook wil de G7 dat de overige rijke landen van de G20 meedoen, evenals de zogenoemde Club van Parijs; de landen die de meeste leningen hebben uitstaan.

De G7-landen riepen landen ook om hogere bijdrages te leveren aan de onderdelen van het IMF die arme landen moeten helpen bij de bestrijding van de coronacrisis. Het IMF wil het hiertoe bestemde noodfonds van 500 miljoen dollar (455 miljoen euro) ophogen tot 1,3 miljard euro.