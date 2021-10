IMF-directeur Kristalina Georgieva mag aanblijven, geen bewijs voor ‘onethisch handelen’

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. Beeld AFP

Georgieva raakte in opspraak door een onderzoek naar onethisch gedrag bij haar vorige werkgever, de Wereldbank. Dat spitste zich toe op een ranglijst van landen waar het voor bedrijven het beste toeven is. In 2018 zou China ten onrechte een hogere positie toebedeeld hebben gekregen. De impliciete suggestie is dat Georgieva de onderzoekers onder druk heeft gezet. In ruil voor deze gunst zou zij steun hebben gekregen van China voor een extra kapitaalinjectie voor de Wereldbank.

Volgens Georgieva klopt er niets van die beschuldigingen. Het bestuur van het IMF, dat leningen en advies verstrekt aan landen in financiële problemen, schaart zich nu achter haar. ‘De in de loop van het onderzoek gepresenteerde informatie toonde niet overtuigend aan dat de directeur een onverantwoorde rol speelde ten aanzien van het Doing Business-rapport, toen ze ceo was van de Wereldbank.’

Georgieva kan hiermee voorlopig opgelucht adem halen. Het zag er niet goed voor haar uit. Ze kreeg steun van de grote Europese landen, China en Rusland. Twee andere grote aandeelhouders van het fonds, de Verenigde Staten en Japan, zouden sceptisch zijn geweest. In Amerika drongen de Republikeinen vorige maand al aan op actie. Volgens berichten in de media zou Janet Yellen, de Democratische minister van Financiën, telefoontjes van Georgieva hebben genegeerd.

Couppoging

Volgens sommigen is de IMF-directeur slachtoffer van politieke spelletjes. Econoom Jeffrey Sachs sprak in een opiniestuk van ‘anti-Chinese hysterie’ in de Verenigde Staten. Joseph Stiglitz, oud-hoofdeconoom van de Wereldbank en Nobelprijswinnaar, repte zelfs van een ‘couppoging’. Met haar oproepen aan overheden om niet te bezuinigen in crisistijd en meer te doen tegen klimaatverandering, zou Georgieva velen te progressief zijn.

Georgieva groeide op in het communistische Oostblok. Als milieu-econoom werkte ze voor de London School of Economics en het Massachusetts Institute of Technology. Daarna ging ze naar de Wereldbank, om van 2010 tot 2016 eurocommissaris in Brussel te worden. In de strijd om het leiderschap van het IMF gaf ze de Nederlandse oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem het nakijken. Georgieva is de eerste directeur van het IMF die afkomstig is uit een opkomende economie.