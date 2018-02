Ik wil verder studeren, maar mijn werkgever wil de opleiding niet betalen

Voor een tweede studie betaalt u vaak meer dan het wettelijke collegegeld van 2.000 euro per jaar. De universiteit of hogeschool rekent dan een instellingstarief dat duizenden euro's hoger is.



Wie aan een opleiding begint, kan nu nog profiteren van de belastingaftrek scholingskosten. Die bestaat volgend jaar waarschijnlijk niet meer. De opleidingskosten die u in 2019 betaalt, kunt u dan niet meer aftrekken. Wel jammer bij een deeltijdopleiding van twee jaar.



Er is een oplossing, ook voor het probleem dat de werkgever niets wil betalen. Wie jonger is dan 55 jaar kan een levenlanglerenkrediet krijgen van de studieleenbank DUO. Dat is een krediet van maximaal 10 duizend euro voor een hbo- of wo-studie. Voor wie jonger is dan 30 jaar gelden extra voorwaarden.