EDC-directeur Eric Idema met een deel van zijn assortiment. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

U leest dit profiel van EDC uit 2017 opnieuw, omdat het bedrijf de afgelopen dagen in het nieuws is. De webwinkel in seksspeeltjes wil namelijk de hoofdsponsor worden van voetbalclub FC Emmen, maar dat ziet de KNVB niet zitten.

Op het hoofdkantoor van EDC Internet in het Groningse Veendam stuit je hier en daar op een reusachtige Tarzan-dildo of een zwartleren zweepje, maar veel meer struikel je over marketingtermen, kernwaarden en whiteboards met verkoopdoelen. Eigenaar Eric Idema (42) probeert de markt voor seksspeeltjes uit 'de duistere hoek' te halen. 'Ik wil de Coolblue van de erotiek worden,' zegt Idema.



Ze zijn aardig op weg. EDC Internet is moederbedrijf van acht online-erotiekwinkels. De bedrijfsomzet ging in vijf jaar tijd evenzoveel keer over de kop, met verkoopopbrengsten in 2017 waarschijnlijk nipt onder de 15 miljoen euro. In 2015 lanceerde EDC een eigen productlijn, dit voorjaar opende het bedrijf een assemblagefabriek in China, sinds augustus liggen de artikelen in de schappen van Amerikaanse erotiekwinkels, en deze maand gaat de verkoopdirecteur hetzelfde proberen te bereiken in Australië. Financiële dienstverlener Deloitte zette EDC dit jaar op nummer 47 van zijn jaarlijkse lijst van 50 snelst groeiende Nederlandse tech-bedrijven.

Taboes op seksuele voorkeuren of fantasieën zijn er steeds minder, en voor wie toch nog geheimen heeft, biedt internet uitkomst: je buren weten niet of een afgeleverd pakketje een roman van Tolstoj of een latex sm-masker bevat; collega's zien je niet de seksshop in lopen.



Technologische vooruitgang en kundig ondernemerschap stuwen de groei van EDC op, geholpen door boeken of tv-series die seksuele taboes verder slechten. Toen Samantha in de serie Sex and the City met vriendinnen haar favoriete speeltje besprak, regende het bestellingen van de Rabbit, een vibrator met een extra handje voor de clitoris. Trend van de laatste jaren: bondage. Sinds Vijftig tinten grijs in boekvorm en op het witte doek menig vrouwenhart sneller doet kloppen, zijn de zweepjes, blinddoeken en handboeien niet aan te slepen.

Profiel



Bedrijf

EDC Wholesale



Waar

Veendam



Sinds

2007



Aantal werknemers

110



Jaaromzet

ca. 15 miljoen euro

EDC begon op de zolder van Idema's echtelijke woning. Na het faillissement van zijn laatste werkgever, een bedrijf voor online-marketing, zat Idema in 2003 met een uitkering thuis. Even runde hij een betaalde pornosite en wat 0906-nummers, maar die markt stortte in door de opkomst van gratis porno. Een houtje-touwtjewebwinkel voor seksspeeltjes, in elkaar geknutseld met een gratis webontwerpprogramma en wat gestolen plaatjes van een Duitse erotiekhandel, was de volgende onderneming.



En verrek, de eerste bestelling was al snel binnen. Maar Idema had niks. Hij bestelde het gewenste artikel bij de Duitse erotiekgigant en stuurde het door naar de klant. Zonder winst. Maar hij zag op het pakketje wie de fabrikant was en pakte de telefoon. De eerste leverancier was een feit, en EroDiscount, voorloper van EDC, was geboren. Een inloopkast diende als magazijn en Idema maakte zelf de bestellingen klaar met kartonnen dozen, plakband en adresstickers. Zijn vrouw wilde er niks van weten; zij vroeg zich vertwijfeld af wat de buren moesten denken van alle pakjes die het huis in en uit gingen.



Medewerkers werken bestellingen af in het magazijn. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In 2007 werd EDC een bv, kreeg de eerste werknemer en verhuisde naar een nieuwe locatie. In 2010 volgde een nieuw pand, in 2012 een derde. Eind vorig jaar betrok EDC 8000 vierkante meter pakhuis en kantoorruimte op het industriegebied in Veendam. Inmiddels zijn er 68 voltijdbanen, waarvan er een wordt vervuld door Idema's vrouw, toch overstag, die haar ict-kennis inzet voor EDC. Gêne valt bij de medewerkers zelden te bespeuren, al zeggen ze dat hun bedrijfstak zich soms lastig laat uitleggen aan de omgeving.



'De eerste vraag is altijd: gebruik je ze zelf ook', zegt productspecialist Megan Smit (23). 'De tweede: wat is het raarste dat je ooit hebt gezien', vult haar collega Miriam (26) aan. 'Mijn vrienden vroegen of ik op sollicitatiegesprek ging bij Kim Holland', zegt stagiair Jorick (21). 'Mensen hebben er een sterk beeld bij', besluit Barry (47) van inkoop. 'Maar het is gewoon handel.'



Zo ziet eigenaar Idema het ook. Het succes van EDC is deels het resultaat van het soort expansiedrift en organisatiekunde die meer succesvolle ondernemers eigen is. EDC heeft specialisten in dienst die alles weten van adverteren via Google, doet aan sluikreclame op Facebook (waar erotiekreclame niet is toegestaan), beschikt over een huisfotograaf en een fotostudio - het doel is alle expertise onder één dak te hebben.

Spannende tijden

Maar het geheim zit 'm vooral in de vernieuwende manier waarop Idema zijn producten in de markt zet. EasyToys, de voornaamste webshop, is uitgevoerd in roze en lila, als was het een cosmeticawinkel of parfumerie. Er is een blog met sekstips en een sekshoroscoop die voor iedereen spannende tijden voorspelt. Het bedrijf richt zich duidelijk ook op vrouwen, een groeiend deel van het klantenbestand. EDC heeft onlangs zelfs een heuse seksuoloog aangenomen, die zich onder meer gaat roeren op vrouwenforums als viva.nl - en daarbij zo nu en dan een EDC-product gaat aanraden.



Seksspeeltjes worden geleverd in glanzende verpakkingen die doen denken aan Rituals-pakketjes. 'Clear, clean, met een vleugje humor en een vrouwvriendelijke uitstraling', zegt Idema. 'Niet de traditionele grote dildo met een foto van een enorm geslachtsdeel ernaast.'

Maar klanten hoeven niet bang te zijn dat het te soft wordt. Het assortiment bevat naast luxe cadeausets met vibrator ook glijmiddelen en attributen bestemd voor insertie in diverse lichaamsopeningen. Hits van het moment zijn de door luchtdruk gedreven clitorisstimulator en een apparaat voor mannen waarbij vrouwelijke lichaamsholten met siliconenmateriaal worden nagebootst.



Trends zijn ook regionaal te duiden. 'Duitsers bestellen vaker het zwaardere werk', zegt Idema. 'Zwart, extreme formaten, voor sm.' Chinezen gaan voor kleinere afmetingen, Nederlanders zitten er een beetje tussenin. Twee jaar geleden bleek tijdens een intern onderzoekje dat de buttplug, een anaal accessoire, het in de provincie Groningen om onopgehelderde redenen aanzienlijk beter doet dan in de rest van het land.

Onder de kantoorruimten waar veelal hoogopgeleide jongeren zich bezighouden met de internetkant, werken een kleine veertig mensen tussen blauwe voorraadbakken. Printers ratelen met orders: 40 duizend euro aan seksspeeltjes naar een commerciële klant, 18 euro aan genotsverhogend gereedschap naar een meneer in de polder - de periode tussen Sinterklaas en Valentijnsdag is hoogseizoen. Ruim 1,3 miljoen artikelen verzond EDC dit jaar tot nu toe, tegenover 900 duizend vorig jaar.



Aan de rand van het magazijn liggen honderden blauwe bakken nu nog leeg te wachten op de groei die vast en zeker komen blijft - de menselijke fantasie kent immers geen grenzen.