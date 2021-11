‘Ik weet nu echt niet of ik ooit nog terugkom in de energiemarkt’

Jaap Bakker, oprichter van het failliet verklaarde Welkom Energie Beeld Linelle Deunk

Voor Jaap Bakker (51) en zijn bedrijf Welkom Energie begint 2021 goed. De nieuwbakken energieleverancier heeft in korte tijd 90 duizend klanten weten te werven. De vooruitzichten zijn zonnig. Tot dit voorjaar. De wereldeconomie slingert zichzelf aan na een lange periode van corona-afkoeling. Alleen gebeurt dit op een moment dat de gasproductie nog lang niet terug op niveau is. En dus stijgen de gasprijzen, hard en harder. Ergens in juni begint het bij Bakker te dagen dat dit voor hem een groot probleem kan worden. Als het zo doorgaat, komt hij met zijn bedrijf in enorme geldnood.

Vijf maanden later zit Bakker in de lobby van het World Trade Center Almere. In dit gebouw begon hij in 2018 met één medewerker, en hier moest hij eind oktober aan zijn tien medewerkers meedelen dat Welkom Energie failliet was. Als eerste energieleverancier in Nederland viel het om door de extreem hoge gasprijzen. 90 duizend klanten stonden spreekwoordelijk in de kou: ze zijn ondergebracht bij Eneco waar zij nu fors meer voor hun energierekening betalen. Via crowdfunding wordt geld ingezameld voor hen die zo zwaar getroffen zijn dat ze niks leuks meer kunnen doen tijdens de feestdagen. ‘Welkom Energie zat super goed in elkaar’, zegt Bakker desondanks.

Bakker kreeg na het faillissement de toorn over zich heen, helemaal toen er berichten verschenen dat hij betrokken zou zijn geweest bij een eerder faillissement van een energieleverancier. ‘Voorganger Welkom Energie ging ook al failliet’, stond er boven een artikel dat veel werd gedeeld. ‘Dat steekt’, zegt Bakker zonder zijn stem te verheffen. ‘Want het klopt niet, terwijl mensen er wel zo boos van worden dat mijn gezin nu wordt bedreigd.’ Het is een van de redenen dat Bakker nu graag uitlegt hoe het kan dat hij de afgelopen vier jaar betrokken raakte bij twee energiebedrijven die allebei failliet gingen.

Waarom klopt dat verwijt over de eerder onderneming, Flexenergie, niet?

‘Ik heb er in 2017 nog geen jaar als directeur gewerkt. Twee weken nadat ik was begonnen, was er een inval van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vervolgens heb ik in samenspraak met de ACM er hard aan gewerkt om de administratieve problemen te fixen. Pas tien maanden nadat ik was vertrokken, is Flexenergie failliet gegaan. De echte problemen werden ook voor mij verborgen gehouden.’

Het onderzoek dat de curator van Flexenergie deze week publiceerde, geeft Bakker daarin gelijk. Zowel de oprichters als de ACM krijgen er stevig van langs, maar over Bakker heeft de curator weinig opmerkingen. Wel wordt de ex-directeur geregeld met instemming geciteerd.

Toch blijft het voor de buitenwereld verbazingwekkend dat u na die ervaring dacht: weet je wat, ik ga een energiebedrijf beginnen.

‘Dat was ook niet mijn bedoeling toen ik wegging bij Flexenergie. Maar ik bleef zitten met de vraag hoe het had moeten gaan. Ik ben een enorme ict-freak en had in 2017 al een spreadsheet gemaakt om de business van een beginnend energiebedrijf te doorgronden. Toen ik later werd gebeld door gasten die dachten snel geld te kunnen verdienen op de energiemarkt, ging ik weer naar dat model kijken. Dat waren echt cowboys en wat zij wilden kon helemaal niet. Maar het idee liet me daarna niet meer los, ik heb een hele routekaart gemaakt en ben het uiteindelijk met drie investeerders toch zelf gaan doen.’

Wat was het unieke idee achter Welkom Energie?

‘Niets. Energie is als water uit de kraan. En sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 concurreren daar tientallen bedrijven en bedrijfjes om de klanten. Dat doe je door een zo goed mogelijk financieel model, de beste verkoopkanalen en door een onderscheidend marketingverhaal.’

Hoe zag uw routekaart naar succes eruit?

‘Ik wilde in vier jaar groeien tot ongeveer 160 duizend klanten. Daarvoor moet je in het eerste jaar een aantal klanten kopen om je systemen en processen mee te testen. Het tweede jaar moet je klantenbestand hard groeien. Het derde jaar heb je een redelijke portfolio opgebouwd dus dan wordt ‘retentie’ belangrijk, dat je klanten bij je blijven. Daar verdien je je geld mee. Vanaf het vierde jaar ga je winst maken en moet je je model steeds meer verfijnen.’

Hoe ‘koop’ je klanten?

‘Gemiddeld kost het zo’n 250 euro om een klant binnen te halen. Dat doe je via marketingkanalen zoals vergelijkingssites en advertenties. Nieuwe klanten selecteren vooral op prijs, dus je moet ze het beste aanbod doen. Officieel mag je van de ACM niet op dagbasis variëren met je tarieven. Maar het wordt omzeild door zogeheten cash backs, geld dat je terugkrijgt aan het eind van je energiecontract. Die hele systematiek vind ik een verrot concurrentiemodel omdat het heel ondoorzichtig is voor klanten. Maar het mag en als je klanten wilt, moet je eraan meedoen.’

Een energiebedrijf draait dus om marketing?

‘Ja. Alle administratie en klantenservice had ik uitbesteed. Maar marketing en sales moet je heel dicht bij je houden, dat is je livelihood.’

Je zou zeggen dat energie inkopen ook best belangrijk is...

‘Natuurlijk. Onze sourcing manager sloot op de elektriciteit- en gasbeurzen contracten af voor de klanten die we nieuw geworven hadden. Ik hield de prijzen daar ook goed in de gaten. Maar ik probeerde vooral heel goed inzicht te krijgen in wat de concurrentie aan het doen was en hoe we hen konden verslaan. Daarvoor hebben we zelfs een algoritme ontwikkeld dat data van vergelijkingssites analyseerde.’

Welke bedrijven volgde u?

‘Essent, Vattenfall en Eneco hebben samen tweederde van de markt, maar daar hoefde ik niet naar te kijken. Die zitten in de defense. En Greenchoice is zo’n sterk merk, daar moet je Welkom ook niet mee vergelijken. Ik keek naar Oxxio, BudgetEnergie en Energiedirect. Daar zitten heel slimme jongens.’

Bakker zet Welkom Energie in 2018 in de markt als een onderneming waar ‘Henk en Ingrid welkom zijn, maar ook Achmed en Fatima’. Dat is op zich bij alle energieleveranciers zo. ‘Maar ik zeg het toch expliciet omdat ik wil bijdragen aan verbinding, acceptatie en respect in Nederland’, zegt Bakker in die tijd tegen vergelijkingssite GasLicht. Ook richt hij Stichting Welkom Energie op, die met ‘gerichte storytelling awareness wil creëren voor verbinding in de maatschappij’.

Dat is vast ook marketing?

‘Ik zie de wereld geleidelijk aan naar de klote gaan en ik heb echt een drive daar iets tegen te doen. Tegelijkertijd was Welkom inderdaad een hardcore marketing & sales-bedrijf. Dus je gebruikt MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.) ook om je te onderscheiden van andere. Een klant haal je zoals gezegd binnen op prijs. Maar als hij voor een jaar getekend heeft, kan ik beter gedoseerd het MVO-verhaal vertellen in de hoop dat dat de retentiecijfers oplevert die ik belangrijk vind. Dus ja natuurlijk, je zet je goede werken ook commercieel in.’

Dat ging dus allemaal lekker. Tot dit voorjaar.

‘Ja, als de energieprijs stijgt tussen het moment dat je een contract afsluit en het moment dat je een paar dagen later die energie gaat inkopen, ben je al je marge kwijt. Maar het echte probleem zit bij de voorfinanciering voor de winter. Als je contracten afsluit in de zomer moet je direct de energiekosten van de winter vooruitbetalen. Bij de enorm hoge energieprijzen gaat dat ineens om heel hoge bedragen.’

U had geld nodig.

‘Ja. Dat probeerde ik te krijgen via de GO-C-regeling die de overheid heeft opgezet als steunmaatregel voor bedrijven die door de coronapandemie liquiditeitsproblemen hebben gekregen. Maar dat werd afgewezen omdat ik vorig jaar geen winst had gemaakt, het criterium is dat je ‘in wezen een gezonde onderneming voert’. Wat ik nog steeds onzin vind.

‘Vervolgens heb ik gekeken of ik het bedrijf kon verkopen. We hebben het in augustus aangeboden aan een aantal grote concurrenten. Maar die zagen ervan af. Hun antwoord was veelzeggend: ‘Onder normale marktomstandigheden waren we zeker geïnteresseerd maar ook wij verwachten een zware winter.’

‘Dus kwam ik bij de derde optie: bedrijfsbeëindiging, met de optie van een faillissement erbij. Daar zijn we in september mee begonnen. In overleg met een curator en de ACM. Ik dacht lang dat het zou lukken om het te beëindigen zonder schulden. We hebben concurrenten toen laten bieden op ons klantenbestand, dat is door Eneco overgenomen voor 2,25 miljoen euro. Maar toen bleek dat Gasterra, waar we nog allemaal gascontracten hadden uitstaan die geld waard waren, ons niet zou betalen. Dat betekende het einde. Anders hadden we 100 procent alles kunnen betalen.’

Waarom wilde Eneco jullie niet in zijn geheel overnemen?

‘In dat geval zouden de contracten doorlopen, dat zou Eneco heel veel geld gaan kosten. Nu konden ze alle klanten een nieuwe, actuele marktprijs in rekening brengen.’

Sommige van die klanten gaan daardoor nu heel schrale maanden tegemoet. Wat doet dat met u?

‘Een heel groot deel van die klanten had een contract dat ergens de komende maanden zou aflopen. Die zouden dus sowieso een hogere prijs gaan betalen. Daar hoef ik me niet schuldig over te voelen. Ik vind het balen dat ze mij dat verwijten, want ik heb geprobeerd in de gegeven omstandigheden het beste ervan te maken.’

Wat leren we van dit faillissement over de Nederlandse energiemarkt?

‘Hoe afhankelijk we zijn van de productieketen en van de internationale handelsmarkt. Je moet je daar als land tegen beschermen door betere voorraden aan te leggen.’

Leert het ons ook niet dat dat de liberalisering is ontaard in een raar gevecht om overstappers waar vooral marketeers van profiteren?

‘Waarom is dat raar? Als jij een keuken gaat kopen, voel je je het heertje als je een korting van 6.000 euro korting hebt gescoord. Die verkoper denkt ‘mooie deal’, want hij had die korting al ingecalculeerd. Bij auto’s gaat het net zo.’

Maar energie is een eerste levensbehoefte.

‘Dat is kleding toch ook, en daar gebeurt hetzelfde met al die uitverkoop. Ik vind eigenlijk alleen de intransparantie van dat proces slecht. Die cashbacks, maar ook de collectieve inkoopacties van onder meer de Consumentenbond, dat is totaal ondoorzichtig. In de telecom mag je geen ‘gratis’ telefoon meer aanbieden. Maar als jij een Playstation ‘krijgt’ bij Vattenfall, dan is dat geen probleem.’

Komt u ooit nog terug in de energiemarkt?

‘Dat weet ik nu echt niet. Maar het blijft inhoudelijk wel een heel interessante business.’