‘Iedereen riep dat ik gek was geworden door Blokker Holding te kopen. Kijk waar we nu staan’

Een Blokker-vestiging in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Toen Michiel Witteveen in 2019 besloot om het noodlijdende Blokker Holding over te nemen, werd hij uitgelachen. Kansloze missie. Het familiebedrijf had in 2017 een recordverlies geleden van 340 miljoen euro. ‘Blokker stond er ook slecht voor, de formule leek achterhaald. Mensen vroegen in de winkels of we nog wel open waren.’ Twee jaar later kondigt Witteveen (67) een rolwisseling aan bij moederbedrijf Mirage Retail Group (MRG) die past bij de beoogde beursgang in 2022.

Witteveen is vanaf 1 februari voorzitter van de raad van commissarissen van MRG, hij ruilt van baan met de huidige voorzitter Dirk-Jan Stoppelenburg (54) die de nieuwe topman wordt. Het is tijd voor verjonging, aldus Witteveen. ‘Een belegger zoekt continuïteit voor drie, vier jaar, ik word in januari 68 jaar. Het ruige werk na de overname is gedaan, het wordt nu een kwestie van goed besturen. En daar is Stoppelenburg veel beter in dan ik.’

Volgens sommige beursanalisten is een beursgang van MRG onverstandig, omdat de winkelketens Blokker, BCC en Intertoys te weinig winst maken.

‘Onzin. Waar halen die analisten hun wijsheid vandaan? Misschien moeten ze zich eerst verdiepen in de cijfers? MRG heeft een eigen vermogen van 183 miljoen euro, we hebben over 2020 een winst geboekt van 52 miljoen euro. De lockdown heeft er stevig ingehakt, maar we hebben nog een behoorlijke kaspositie. Met Blokker Holding waren we dit jaar al dicht bij zwarte cijfers, in 2022 zullen we ook met Blokker winst realiseren.’

De familie Blokker gaf u bij de overname een bruidsschat mee door de schulden bij te plussen. U heeft daarnaast flink gesneden in de kosten. Is dat niet te weinig om MRG aantrekkelijk te maken voor beleggers?

‘We zullen het zien. MRG heeft inmiddels een omzet van 1 miljard euro, waarvan 400 miljoen online. We zijn meer dan retailers met winkels. Ook BCC levert zijn bijdrage, terwijl dat bedrijf eveneens flink in de min stond. Maar dat is ons trucje, om noodlijdende bedrijven weer levensvatbaar te maken.’

Wat is uw trucje?

‘24/7 ervoor gaan. Je pakt de drie kolommen aan, omzet, marge en kosten. En op al die terreinen ga je tot het uiterste. We zitten er nu strak bovenop, dat was in het verleden wel anders. Zo is het gelukt om de winkelketens bij MRG te reanimeren.’

Is dat fundament sterk genoeg voor een beursgang?

‘We hebben dat idee uiteraard getoetst bij financiële adviseurs, de banken zien wel toekomst in MRG als beursgenoteerd bedrijf. Anders waren we dat traject nooit ingegaan. Zo kunnen we cash ophalen door overnames verder uit te breiden en wordt MRG ook professioneel geleid. Leuk zo’n familiebedrijf, maar als straks de pater familias omvalt? Dat is veel te kwetsbaar. We hebben 10 duizend werknemers, die mogen niet afhankelijk zijn van een eigenaar op leeftijd.’

Komt die beursgang niet te vroeg, zolang Blokker geen winst boekt?

‘We kunnen blijven wachten, maar het gas moet erop. Dan ben ik weer die ongeduldige ondernemer. We hebben nog geen exacte datum, ik ben niet de enige die bepaalt wanneer we naar de beurs gaan. Intern moet er het nodige gebeuren, zo moet alleen al de boekhouding veranderen. In feite moeten we de jaarcijfers opnieuw berekenen. Maar in 2022 sta ik op Beursplein 5 met mijn snufferd voor die gong, dat blijft de droom.’

U blijft ook als groot-aandeelhouder verbonden aan MRG. Maar na de overname in 2019 kondigde u aan dat ook de klanten van Blokker aandeelhouder kunnen worden?

‘Ik raad je aan om veel spullen te kopen bij Blokker en zegels te sparen, met een volle kaart kun je een aandeel krijgen. Zo geven we het bedrijf deels terug aan de klanten, die twee jaar geleden nog dachten dat het bedrijf failliet zou gaan. Iedereen riep dat ik gek was geworden door Blokker Holding te kopen. Kijk waar we nu staan. Met een beursgang gaan we een gezonde toekomst tegemoet.’