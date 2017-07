Iedereen een energie-opwekkend huis met superbatterij

Buiten is het 32 graden, binnen blaast de warmtepomp aangenaam koele lucht door de plafondgaten. In Melderslo, in de Peel, tapt Peter Slijpen een glas koud mineraalwater uit zijn koelkast. Hij laat ook een glas kraanwater proeven. 'Dat is gezuiverd regenwater dat ik via het dak terugwin. Er zit een wat vreemd smaakje aan, maar het is onschuldig. Het komt door de vertering van oude boombladeren.'



Op deze tropische dag in Noord-Limburg gaat Slijpen voor in een rondleiding over een 12 hectare groot landgoed.