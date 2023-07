IEA: mondiale recordvraag naar olie

De wereldwijde vraag naar olie neemt dit jaar naar verwachting toe tot 102,1 miljoen vaten (van 159 liter) per dag, een nieuw record. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stijgt de vraag daarmee met 2,2 miljoen vaten per dag. Het grootste deel van de toename (70 procent) komt op het conto van China, waar vooral de petrochemische industrie weer goede zaken doet, staat in een rapport van het agentschap.

Twee grote olietankers in de haven van Yanta, China. Foto Getty Beeld Getty

Het IEA heeft zijn groeiverwachting voor 2023 wel licht naar beneden bijgesteld, voor de eerste keer dit jaar. Dat heeft te maken met “aanhoudende macro-economische tegenwind”, waardoor de wereldwijde productie onder druk komt te staan. Vooral de industriële productie in Europa blijft achter, waardoor er minder vraag naar olie is.

Het agentschap stelt ook vast dat de export van Russische olie in juni is gedaald met 600.000 vaten per dag tot 7,3 miljoen vaten per dag. Dat is het laagste aantal sinds maart 2021. Daarmee namen de inkomsten met 1,5 miljard dollar af tot 11,8 miljard dollar, bijna de helft van de opbrengst vergeleken met een jaar geleden.

Volgens het IEA zien de olievoorraden die landen hebben opgebouwd er momenteel “comfortabel” uit. Die zijn opgelopen tot de hoogste niveaus sinds september 2021. Vooral China bouwt zijn voorraden flink op. Dat komt mede doordat de Chinezen zwaar afgeprijsde olie uit Rusland kunnen inslaan.