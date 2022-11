Ict-koning Gerard Sanderink moet onmiddellijk stoppen als topman van zijn bedrijf Centric. Hoe kon dit gebeuren?

Centric-topman Gerard Sanderink komt met zijn partner Rian van Rijbroek aan bij het Gerechtshof in Amsterdam, waar de Ondernemingskamer een verzoekschrift van het OM behandelt om hem te schorsen als bestuurder van het bedrijf. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Sissend van woede luistert Gerard Sanderink, oprichter van ict-bedrijf Centric, naar de voorzitter van de Ondernemingskamer. Sanderink wordt met onmiddellijke ingang geschorst als topman van zijn bedrijf en moet ook zijn aandelen overdragen. ‘U bent niet in staat om rationele beslissingen te nemen’, zegt rechter Aernout Vink. ‘De onrust binnen Centric is door u ontstaan.’ Daarmee heeft het Openbaar Ministerie, 3,5 uur na aanvang van de zitting, zijn zin gekregen.

De uitspraak is het sluitstuk van ruim drie weken hernieuwde onrust rond de automatiseerder. Na een afwezigheid van bijna twee jaar benoemde Sanderink zichzelf op 19 oktober opnieuw tot voorzitter van de raad van bestuur van Centric, terwijl het OM hem dringend had geadviseerd om op afstand te blijven. Een goede gang van zaken bij het bedrijf is cruciaal voor de klanten, waaronder De Nederlandsche Bank en meerdere gemeenten.

De 74-jarige eigenaar van Centric gold tot enkele jaren geleden als een succesvol zakenman. Sanderink is ook eigenaar en bestuurder van het beursgenoteerde ingenieursbedrijf Oranjewoud, maar nadat hij zich had ingelaten met de omstreden zelfverklaarde cyberexpert Rian van Rijbroek is er weinig meer over van zijn reputatie. Sanderink en zijn toenmalige vriendin Brigitte van Egten gingen uit elkaar, wat leidde tot een juridisch gevecht waarin de topman ook zijn ondernemingen meesleepte.

Deze donderdagmiddag constateert Vink dat Sanderink de continuïteit van Centric in gevaar brengt. ‘Hoe durft u dit te zeggen’, roept de zakenman, terwijl zijn vriendin Rian van Rijbroek hoofdschuddend naast hem zit. Maar hij zal worden vervangen door een door de Ondernemingskamer aan te wijzen bestuurder. De voornaamste reden: ‘U kunt uw geschillen met Van Egten niet scheiden van Centric.’

Kamervragen

In januari 2021 trad Sanderink na strubbelingen terug bij Centric, om vorige maand ineens terug te keren. Dat leidde niet alleen tot grote onrust bij de 2.500 werknemers van Centric in Nederland, ook grote klanten als accountantsbureau RSM en chipmachinemaker ASML verbraken hun banden met het bedrijf. Centric is diepgeworteld in de samenleving, constateert rechter Vink. De coup van Sanderink leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer.

Met zijn voor de Ondernemingskamer ongebruikelijk harde ingrijpen volgt rechter Vink advocaat-generaal Miranda de Meijer. Die schetste ’s middags op de zitting in Amsterdam een ontluisterend beeld van de angstcultuur en de chaos binnen Centric. Zo besloot Sanderink een dag eerder ceo Peter Mous te schorsen, omdat die zich aan de zijde van het OM had geschaard. Mous wordt donderdagavond in ere hersteld door de Ondernemingskamer.

Mous bevestigt het relaas van advocaat-generaal De Meijer. Sanderink laat zich slechts leiden door zijn vete met ex-partner Van Egten, die al een rechtszaak tegen Centric was begonnen. Het moddergooien begon toen Sanderink in 2018 als een blok viel voor zijn huidige vriendin Rian van Rijbroek en Van Egten, die was gedetacheerd bij een bedrijf in Sanderink Holding, resoluut aan de kant zette.

Prompt begon een verbitterde strijd in rechtszalen, waarbij Sanderink niet schuwt om Van Egten weg te zetten als fraudeur. Zijn nieuwe vriendin Van Rijbroek manifesteert zichzelf ook donderdag weer als cyberexpert die naar eigen zeggen banden heeft met buitenlandse geheime diensten. Sanderinks advocaat Paul Acda citeert het gedicht De tuinman en de dood van Pieter Nicolaas van Eyck. De tuinman smeekt zijn vorst om een paard, want hij heeft de dood gezien. Als hij vlucht naar Isfahan staat de dood hem daar juist op te wachten. Op een vergelijkbare manier wordt Sanderink indirect naar zijn ondergang geleid, zegt Acda.

Ongewild illustreert Sanderink dat hij in een parallelle werkelijkheid leeft. Met zijn tirade tegen zijn ex-vriendin Van Egten lijkt Sanderink juist het argument van het OM te onderstrepen dat hij die vete niet los kan zien van Centric. ‘Het OM had Van Egten allang moeten arresteren’, zegt Sanderink. ‘Ik heb bewijzen dat ze voor honderdduizenden euro’s aan goederen heeft gestolen.’

Blinde haat

De blinde haat tegen zijn voormalige partner komt geregeld voorbij in het betoog van Sanderink. En telkens knikt zijn Van Rijbroek goedkeurend als hij Van Egten en haar advocaat beschuldigt van leugens. ‘Nu Sanderink weer de ceo is van Centric is de invloed van Van Rijbroek groter dan ooit’, zei Van Egtens advocaat Paul Tjiam eerder deze week op een zitting in Den Bosch.

Dan begint Van Rijbroek aan haar klaagzang. ‘Ik word al vier jaar kapotgeschreven, terwijl alles wat ik heb voorspeld is uitgekomen.’ Rechter Vink onderbreekt haar met een vileine vraag. ‘U heeft toch geen functie bij Centric?’ En nadat zij dit heeft bevestigd: ‘Deze zaak gaat over Centric.’

Triomfantelijk verklaarde Sanderink eerder tijdens de zitting dat hij en niemand anders in staat is om Centric weer overeind te helpen. De Ondernemingskamer maakt donderdag een einde aan een tijdperk. ‘U heeft Centric grote schade berokkend door uw breed uitgemeten geschillen met Van Egten.’ Hoofdschuddend, hand in hand met Van Rijbroek, verlaat Sanderink de rechtszaal.