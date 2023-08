Iconische fabrikant gered van ondergang, Tupperwareparty behoed voor uitsterven

De iconische Tupperwareparty’s kunnen nog steeds doorgang vinden. Beeld Hollandse Hoogte / Roger Dohmen

De naam Edward Tupper zal weinig Nederlanders iets zeggen, maar plak het assortiment producten dat hij uitvond aan zijn naam en plots kent iedereen hem. Maar naamsbekendheid garandeert nog niet het eeuwige leven. Het gaat slecht met Tupperware. Twee jaar geleden hield de Nederlandse tak van het Amerikaanse bedrijf er al mee op vanwege een tegenvallende omzet. Het moederbedrijf vecht voor haar overleven.

Dat valt ook te zien aan de beurskoers. Het aandeel piekte in 2013 op 94,5 dollar (86 euro), om daarna gestaag weg te glijden. Enkel in 2020 was er een kortstondige opleving vanwege de coronacrisis. Doordat mensen veel meer thuis waren, daar kookten en aten, steeg de vraag naar Tupperwaredoosjes. Maar al snel ging de koers weer omlaag. In april waarschuwde Tupperware voor een nakend faillissement, in juli belandde de aandelenkoers op 0,6 dollar. Het leek einde oefening voor de in 1946 opgerichte firma.

Maar toen deed Tupperware een lazarusje: opstaan uit de doden. Afgelopen donderdag wist het bedrijf een akkoord te bereiken met zijn schuldeisers. De rentebetalingen nemen af met 150 miljoen dollar, de uitstaande schulden met 55 miljoen. Bovendien mag Tupperware ongeveer 348 miljoen aan schulden later terugbetalen, en kreeg het voor 21 miljoen aan nieuwe leningen. Het aandeel noteert ondertussen rond de 4,7 dollar.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Uitstekend nieuws voor speculanten die in de weken voorafgaand aan het akkoord goedkope aandelen inkochten. Sinds half juli is het volume van de handel in het aandeel van Tupperware flink toegenomen. In die periode schommelde de koers voortdurend tussen de 1 en 5,5 dollar.

Meme-beleggen

De verklaring daarvoor ligt bij het zogeheten meme-beleggen. Daarbij nemen kleine beleggers het op tegen institutionele beleggers die hebben ingezet op een koersdaling. Dat doen die laatste door geleende aandelen te verkopen. Als de koers zakt, moeten ze minder betalen voor de aandelen die ze aan het einde van de leenperiode moeten terugkopen en teruggeven, en maken ze dus winst.

Bij een hogere koers lopen hun verliezen echter op. Als ze die willen beperken, drijven ze bij het terugkopen van de aandelen de koers verder op, wat de problemen van de resterende shorters vergroot, maar dus ook de potentiële koerswinst van de kleine speculanten. Het is een spel dat nog weinig te maken heeft met de fundamentele waarde van een aandeel.

Het is niet de eerste keer dat aandeelhouders van een bedrijf dat leek te verdwijnen toch nog als winnaars uit de strijd komen. Toen het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz in juni 2020 aan het randje van het faillissement stond, ging de koers plots maal negen. En dat terwijl het bedrijf ten dode opgeschreven leek. Hertz had zich veel te diep in de schulden gestopt. Tegenover elke 10.000 dollar die een auto van zijn vloot waard was, stond 12.400 dollar aan schulden. De uitbraak van de coronapandemie leek de genadeklap toe te brengen omdat zowel de klandizie als de waarde van zijn wagenpark crashte.

Na de faillissementsaanvraag kreeg Hertz onder de zogeheten Chapter 11-procedure bescherming tegen zijn schuldeisers. Toch waren er dus speculanten die toen ook nog aandelen kochten, terwijl het bedrijf zelf waarschuwde dat zijn aandeelhouders hoogstwaarschijnlijk niets van hun geld zouden terugzien. Sommige beleggers werden gedreven door de overtuiging dat het Hertz-merk uiteindelijk genoeg kon opbrengen om enige waarde terug te geven aan aandeelhouders, anderen werden gedreven door pure speculatie.

Uitzonderlijke deal

Uiteindelijk kwam er een uitzonderlijke deal uit de bus. Vermogensfondsen Knighthead Capital Management en Certares Management kochten de failliete autoverhuurder, waarbij ze de schulden afbetaalden terwijl de aandeelhouders hun aandelen mochten behouden. Door het chiptekort veerde de vraag naar tweedehandsauto’s op, en dus de waarde van het wagenpark van Hertz. Daarnaast bleek dat Amerikanen na een tijdje massaal de weg op wilden, om toch maar niet thuis te moeten zitten. Vandaag noteert het aandeel een koers van 16 dollar.

Tupperware moet nu bewijzen dat de wederopstanding geen kort leven beschoren is, want het is natuurlijk niet zomaar in moeilijkheden gekomen. Decennialang rekende het bedrijf voor verkoopsucces op Tupperwareparty’s bij mensen thuis, en onlineverkoop via de eigen website. Nog steeds tekent de rechtstreekse verkoop voor 80 procent van de totale verkoop.

Het is echter een strategie die amper aanslaat bij de huidige twintigers, dertigers en veertigers. Het afgelopen jaar heeft Tupperware enkele stappen gezet om daar verandering in te brengen. Het verkoopt zijn producten nu ook via onlineplatformen zoals Amazon, en het assortiment is uitgebreid met gadgets waarmee millennials graag zouden koken, zoals een omeletmaker en snelkookpan.

‘Binnen twee tot drie jaar willen we in veel meer categorieën aanwezig zijn, van messen, kookgerei en containers tot producten voor je magnetron en vriezer tot oplossingen voor garageopslag’, zei ceo Miguel Fernandez vorig jaar. ‘We willen misschien in elke kamer in het huis aanwezig zijn.’ Het is een strategie die maar beter snel vruchten begint af te werpen.