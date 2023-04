‘I am truly sorry.’ De emotionele laatste aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse

Klimaatactivisten in de weer voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse in Zürich. De bank is inmiddels overgenomen door UBS. Beeld AFP

‘Ik kan de bitterheid, woede en schok begrijpen van iedereen die ontgoocheld, overmand en geraakt is door de gebeurtenissen’, zei Alex Lehmann tegen de meer dan 1.700 aandeelhouders van Credit Suisse die waren afgezakt naar Zürich. Daar ging de allerlaatste aandeelhoudersvergadering van de 167 jaar oude bank door in het Hallenstadion, thuishonk van ijshockeyteam Zürcher Schlittschuh Club. President-commissaris Lehmann sprak van ‘een droeve dag voor jullie, en voor ons’. Het leverde hem een lauw applaus op, en boegeroep.

Credit Suisse moest in maart gered worden door UBS, na een oekaze van de overheid. De bank was al een tijd geplaagd door schandalen, vertrouwensverlies en slecht risicobeheer. De onrust in de Verenigde Staten over de financiële gezondheid van regionale banken sloeg over naar Zwitserland. De onhandige boodschap van Saudi National Bank dat die als grootste aandeelhouder van Credit Suisse ‘absoluut niet’ bereid was om extra geld in de Zwitserse bank te pompen, bracht halfweg maart een bankrun op gang.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

‘We zijn er niet in geslaagd om de gevolgen van schandalen uit het verleden tegen te gaan, en om negatieve krantenkoppen te bestrijden met positieve feiten’, aldus Lehmann, die pas begin vorig jaar is aangetreden als president-commissaris. ‘Wij wilden al onze energie stoppen in het veranderen van de situatie en de bank weer op het goede spoor zetten. Het doet me pijn dat we daar geen tijd voor hadden, en dat onze plannen in die noodlottige week in maart zijn verstoord. Dat spijt me oprecht.’

Geschreeuw en gescheld

Aandeelhouders en werknemers kregen op de Generalversammlung de kans om hun grieven te uiten. Sommigen deden dat met geschreeuw en gescheld bij het zien van de bankbestuurders, anderen vroegen het woord om hun beklag te doen. Over de hoge bonussen bijvoorbeeld, die ook zijn uitgekeerd in de jaren dat Credit Suisse verlies boekte (al zag het management wel af van de bonussen over 2022). ‘Wanneer is genoeg genoeg?’, wilde een aandeelhouder weten. ‘Hoe kunnen jullie nog slapen ‘s nachts?’, brieste een ander. Nog iemand hield walnoten omhoog. ‘Een zak hiervan is ongeveer één aandeel waard.’

Over de overname door UBS konden de aandeelhouders niet stemmen, die is over hun hoofden heen beslist. Tot grote ergernis van veel van die beleggers, die vinden dat hun bank veel te goedkoop is verkocht. UBS betaalt omgerekend 3 miljard euro voor Credit Suisse. Voor één aandeel UBS moeten de Credit Suisse-aandeelhouders 22,48 aandelen inbrengen.

Credit Suisse-topman Ulrich Körner kijkt enigszins schichtig de zaal in waar meer dan 1.700 aandeelhouders bijeen zijn gekomen om tekst en uitleg te krijgen over de overname van zijn bank door UBS, ter voorkoming van een bankroet. Beeld AFP

Bij de overname van Credit Suisse door UBS zijn de aandeelhouders van beide banken buitenspel gezet. De regering maakte daarbij gebruik van een artikel uit de grondwet dat een dergelijke maatregel toelaat in geval van ‘bestaande of dreigende gevaren voor ernstige verstoring van de openbare orde, of de interne of externe veiligheid’.

Samengaan als redding

Als de overheid die overname niet had rond gekregen, ‘was het heel waarschijnlijk dat er in Zwitserland en de wereld een financiële crisis was uitgebroken’, verklaarde de vicepresident van de Zwitserse centrale bank, Martin Schlegel, maandag. ‘Dan was Credit Suisse failliet gegaan.’ Hij noemde het samengaan van de twee banken ‘de beste van slechte oplossingen’. Eerder al had de Zwitserse minister van Financiën, Karin Keller-Sutter, gezegd dat Credit Suisse zonder de redding geen dag langer had kunnen overleven.

Sommige aandeelhouders van Credit Suisse keken alweer vooruit, en kwamen met suggesties voor verbetering, al komen die voor hun bank te laat. Christine Renaudin bijvoorbeeld, een advocate die ’s ochtends om half vijf de trein had genomen vanuit Lausanne om bij de vergadering te kunnen zijn. Zij betoogde dat de Zwitserse banksector een ethische code moet aannemen zodat lessen kunnen worden geleerd, en dat die code dan persoonlijk wordt overhandigd aan de nieuwe ceo van UBS, Sergio Ermotti. Lehmann zei dat hij ervoor zou zorgen dat die bij hem terechtkomt.