Huurprijzen in vrije sector verder gestegen, minder mensen slagen erin een huurhuis te vinden

Luchtfoto van het centrum van Rotterdam. Beeld ANP

Dit meldt het woningplatform Pararius donderdag, nadat makelaarsvereniging NVM en de vastgoedmanagers van VGM NL onlangs vergelijkbare cijfers presenteerden. Na een kortstondige daling van de huurprijzen in 2020, als gevolg van de coronapandemie, zijn de huurprijzen sinds begin vorig jaar gestegen.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder stegen de prijzen van kale huurwoningen, waar het grootste deel van de vrije sector uit bestaat, met meer dan 5 procent. Zowel de huur van appartementen als huizen is gestegen.

Wel lijken de prijzen van kale huurwoningen de laatste maanden te stabiliseren. ‘Mogelijk beginnen we inmiddels tegen grenzen aan te lopen’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan TU Delft. ‘Boven de 1.500 euro wordt verhuren in veel gebieden lastig, voor een hoop woningzoekenden is dat toch een brug te ver.’

Meer dan 20 euro per vierkante meter

Pararius zag de prijzen voor gestoffeerde en gemeubileerde huurwoningen, die meer kosten dan kale, ook de afgelopen maanden onverminderd doorstijgen. Waarschijnlijk heeft dit nog te maken met de terugkeer van expats die gedurende de coronacrisis waren vertrokken, denkt Boelhouwer.

Het aantal geregistreerde transacties is in het eerste kwartaal van 2022 intussen bijna 30 procent gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit betekent dat minder mensen erin slagen een nieuwe huurwoning te vinden, terwijl de vraag hoog is gebleven.

Van alle provincies stegen de prijzen het hardst in Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe, volgens de transactiedata van NVM en VGM NL. De gemiddelde prijs ging hier in een jaar tijd met meer dan 11 procent omhoog.

Friesland, Drenthe en Overijssel zijn met een gemiddelde huurprijs van iets meer dan 10 euro per vierkante meter (700 euro voor 70 vierkante meter) de goedkoopste provincies om in de vrije sector te huren. De duurste is Noord-Holland, met 18 euro per vierkante meter (1.260 euro voor 70 vierkante meter).

In de vijf grootste steden van Nederland − Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht − bleven de prijzen stijgen. Amsterdam is op huurgebied nog altijd de duurste stad van Nederland, met gemiddeld meer dan 20 euro per vierkante meter voor een kale huurwoning.

Bescherming tegen woekerprijzen

In januari zei minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dat hij ‘echt heel serieus’ wil kijken naar het invoeren van een maximum huurprijs als een particuliere huurwoning vrijkomt, met een puntensysteem. ‘Opdat er in deze tijden van schaarste geen misbruik van je kan worden gemaakt.’

De Woonbond, een vereniging van huurders, is voorstander van het instellen van maximumhuurprijzen in de vrije sector. De vereniging zei in een reactie donderdag dat de prijsstijgingen ‘het zoveelste signaal zijn dat huurders in de vrije sector beschermd moeten gaan worden tegen woekerprijzen’.

Nu geldt een dergelijk puntensysteem – het berekenen van een vaste prijs op basis van onder meer de oppervlaktes van verschillende ruimtes – alleen voor sociale huurwoningen van 763 euro per maand of minder.

Boelhouwer acht een vorm van overheidsingrijpen noodzakelijk, nu er tussen de sociale en vrije huur een gat van honderden euro’s per maand is gevallen. ‘Er zijn middeninkomensgroepen die op het bestaansminimum terechtkomen omdat ze net te veel verdienen voor de sociale huursector. Daar gaat het gruwelijk fout.’

Toch vindt hij domweg de huren verlagen om te zorgen dat ook deze groep betaalbaar kan huren, geen goed idee. Het aanbieden van huurwoningen is dan, mede door de hoge huizenprijzen, niet meer rendabel voor veel investeerders, vreest hij, waardoor het aanbod van huurwoningen alleen maar zal dalen. ‘Er zal iets van subsidiëring nodig zijn.’

Prijzen van bouwmaterialen

Om de enorme krapte op de woningmarkt aan te pakken, wil het kabinet verder meer 100 duizend woningen per jaar bijbouwen vanaf 2024. In maart besloot het kabinet nog dit jaar afspraken af te dwingen met provincies, gemeenten, corporaties en marktpartijen over hoeveel zij bij moeten bouwen.

Intussen dreigen de sterk gestegen prijzen van bouwmaterialen bouwplannen te belemmeren, een gevolg van verstoorde toeleveringsketens door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Dit kan leiden tot uitstel of afstel van nieuwe bouwprojecten, waarschuwt ABN Amro in een recente analyse.

Bijbouwen is noodzakelijk, maar zal voorlopig niet leiden tot lagere huurprijzen in de vrije sector, denkt Boelhouwer. ‘Tot nu toe groeit het aantal huishoudens sneller dan we er wordt bijgebouwd. We zullen het probleem van de huurprijzen met de bestaande woningvoorraad moeten oplossen.’