Huurauto’s zijn dit jaar op veel vakantiebestemmingen goedkoper

Kantoren van autoverhuurders in Kaapstad, Zuid-Afrika. Beeld Getty Images

Terwijl huurauto’s in de zomers van 2021 en 2022 nog enorm in prijs stegen, zijn ze deze vakantieperiode eindelijk goedkoper geworden. Dit terwijl de autoverhuurbranche in april nog rekende op een dure zomer. ‘Vorig jaar zagen we het lijntje in de zomer sterk omhoog gaan, maar dit jaar valt het mee’, zegt Tjeerd Kramer, oprichter van prijsvergelijkingssite EasyTerra. ‘Gemiddeld ligt de boekingswaarde nu alsnog hoog vanwege inflatie, maar zelfs dan valt het mee ten opzichte van eerdere hele dure momenten.’

In de Verenigde Staten zijn de prijzen het meest gekelderd. Zo betalen vakantiegangers in Miami 44 procent minder dan vorig jaar. In de Spaanse badplaats Alicante en het in Kroatië aan zee gelegen Zadar zijn de prijzen voor een huurauto gedaald met 28, respectievelijk 36 procent. ‘Vooral in Spanje zit veel concurrentie en dat houdt de prijzen laag. In Scandinavië is er geen ruimte voor prijsvechters, omdat er veel minder toeristen zijn dan in Spanje.’

Autoverhuurder Sunny Cars herkent de trend van dalende prijzen. Vorige maand was het gemiddelde boekingsbedrag bij deze aanbieder 508 euro. Vorig jaar juni lag dat nog 150 euro hoger, op 658 euro. Dat is een daling van 23 procent in een jaar.

Maar het is niet overal prijzenfeest. Op diverse eilanden, waaronder Aruba en de Azoren, kosten huurauto’s veel meer dan vorig jaar. ‘Daar valt minder makkelijk met auto’s te schuiven dan op het vasteland’, noemt Kramer als een van de redenen. De lokale balans tussen vraag en aanbod verklaart de verschillen in prijsstijging- of daling. Zo kost een auto in Florence 115 euro per dag, en in Miami maar 84 euro.

Huurauto's waren duurder door tekort aan nieuwe auto's

De afgelopen twee jaar waren huurauto’s exorbitant duur, mede door een tekort aan chips, waardoor er minder nieuwe auto's geleverd werden. Op die aanvulling moesten autoverhuurbedrijven het langst wachten. ‘Bij de levering van auto's staan verhuurders staan achterin de rij’, aldus Kramer. ‘Producenten leveren liever aan verkopers omdat de marges daar hoger zijn.’ De chiptekorten zijn inmiddels goeddeels verholpen.

Daarnaast heeft covid het aanbod geen goed gedaan. ‘Tijdens de coronaperiode hebben veel verhuurbedrijven hun auto’s uit de handel genomen’, zegt een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). ‘Daardoor hadden ze vorig jaar, toen alles weer openging, niet genoeg auto’s meer waardoor de prijzen werden opgedreven.’

Die problemen zijn dit jaar opgelost, zegt Kramer. ‘Inmiddels zijn er weer genoeg auto’s beschikbaar en wordt er volop geïnvesteerd in het wagenpark.’ Sunny Cars ziet het dit jaar ook positief tegemoet: ‘Er is veel vraag op de autoverhuurmarkt en er zijn ook weer genoeg auto’s om die te bedienen’, meldt het bedrijf.

Dit jaar wordt er weer volop gereisd. ‘Maar we zien niet een enorme piek zoals normaal in de zomer’, zegt Kramer van EasyTerra. ‘Mensen hebben vorig jaar na covid een inhaalslag van vakanties gemaakt, dus misschien zijn ze nu wat flexibeler. Niet iedereen hoeft per se in het hoogseizoen weg.’ Nu de grenzen van het vakantieseizoen vervagen, lijkt vroegboekkorting een begrip uit het verleden. ‘De prijzen gaan zo op en neer dat er geen peil meer op te trekken is wanneer ze het laagst zijn.’

Dat blijkt dit jaar in Spanje. Wie er op tijd bij was en in januari alvast een auto reserveerde voor de zomer, betaalde 80 euro voor een dag rondrijden. Maar wie tot juni wachtte werd voor dat risico beloond met een dagprijs van maar 55 euro. ‘Vroegboeken adviseer ik alsnog, want je kunt altijd later omboeken naar een lagere prijs.’