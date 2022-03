Hunkemöller aangekocht door Nederlandse investeerders

Twee vrouwen bij de Hunkemöller in de Amsterdamse Kalverstraat. Beeld Elisa Maenhout

Het Amerikaanse Carlyle verkoopt Hunkemöller aan het investeringsfonds Parcom, dat eerder samen met Jumbo-familie Van Eerd de Hema overnam, en het bedrijf Opportunity Partners van Quote-500-miljardair en Brand Loyalty-oprichter Robert van der Wallen. De lingerieketen komt na de overname weer grotendeels in Nederlandse handen.

Alle partijen zwijgen over de koopsom. Zes jaar geleden zou Hunkemöller door Carlyle voor 400 tot 500 miljoen euro zijn overgenomen van het Franse Pai Partners. Private-equityfonds Carlye houdt een minderheidsbelang in het bedrijf, in 1886 opgericht door de Duitser William Hunkemöller, die korsetten verkocht in Amsterdam.

Hunkemöller groeide uit tot een merk met meer dan negenhonderd winkels in meerdere landen, waarvan ruim 170 filialen in Nederland. Maar het suffige imago moest danig worden opgekrikt. Van stoffig en degelijk naar sexy en sophisticated: zo werd de wedergeboorte van Hunkemöller in 2019 beschreven door retailadviesbureau Crossmarks. Niet langer verkocht Hunkemöller vooral de klassieke ‘niet voorgevormde’ beha voor de oudere clientèle. Het concern stapte in het gat dat erotiekketen Beate Uhse na de verkoop van Christine le Duc liet vallen in de sexy lingerie.

‘De ommekeer voor Hunkemöller was de stap van de draagbare, normale Hema-lingerie naar de erotiek’, zegt Audrey van Ham, tot vorig jaar directeur van Christine le Duc en voormalig inkoper van de lingerie bij Beate Uhse en het Nederlandse dochterbedrijf Pabo. ‘Daar hebben ze op ingezet. Het assortiment is enorm vergroot. Hunkemöller profileert zich nadrukkelijk met de sexy lingerie en heeft daar het marktaandeel van Beate Uhse en Pabo mee gepakt.’

Stagnatie door coronacrisis

Van Ham spreekt over een snel groeiende markt van 120 tot 150 miljoen euro aan verkoopwaarde, die stagneerde door de coronacrisis. Ook de winkels van Hunkemöller in Nederland bleven tijdens de lockdowns gesloten. ‘Maar online zijn ze vol voor erotiek gegaan.’

Hunkemöller verkoopt ook seksartikelen die het onder meer door Easy Toys krijgt aangeleverd, maar daarmee wil het concern zich niet profileren. En na de overname door Parcom komen de seksspeeltjes ook niet naast de Hema-worst te liggen. Het warenhuis en de lingeriewinkels blijven gescheiden entiteiten.

Van Ham noemt een Nederlandse investeerder ‘een goede zet’ voor Hunkemöller. ‘Het versterkt hun identiteit. Met een private-equityfonds als eigenaar zie je vaak schommelingen in de strategie. Nu zal groei het voornaamste richtsnoer zijn.’

Transitie naar ‘omnichannel’-bedrijf

Investeerders Parcom en Van der Wallen zullen de transitie bij Hunkemöller naar een ‘omnichannel’-bedrijf versneld willen doorvoeren, aldus Van Ham. De coronacrisis benadrukte immers de kwetsbaarheid van de keten. ‘Nu is Hunkemöller toch vooral een retailconcern met winkels. De omslag naar online moet verder worden doorgezet. En het is geen gemakkelijke markt.’

Een woordvoerder van Hunkemöller benadrukt dat de fysieke winkels een essentiële rol blijven spelen. Parcom en Van der Wallen zullen ook investeren in de winkels. ‘Ze zijn belangrijk voor de beleving van de klant die lingerie nu eenmaal ook wil passen.’ Hunkemöller gaat ook verkoopplatforms van derden gebruiken, zoals van de bestaande partners About You, Zalando en ASOS.

In het segment van de beugelbeha’s is Hunkemöller al marktleider, stelt Van Ham. ‘Een beha kost bij hen tussen 20 en 30 euro, terwijl meer chique merken veel duurder zijn. Hunkemöller richt zich echt op de sexy markt voor de massa.’

Doutzen Kroes te mager

Niet langer pronkt Hunkemöller met de Nederlandse modellen Doutzen Kroes en Sylvie Meis, die tussen 2012 en 2017 het gezicht was van de reclamecampagnes. En graatmagere modellen zoals bij Victoria Secret waren al taboe. Van Ham: ‘Het is voor een lingeriemerk bepalend welk beeld je neerzet met welk model. De campagne met Doutzen Kroes in Duitsland is geflopt. Zij was eigenlijk te mager. Daar heeft Hunkemöller destijds veel geld in gestopt. Sylvie Meis was in Duitsland aanmerkelijk populairder.’

Nu toont het transgendermodel Kim Petras voor Hunkemöller producten als haar ‘body may’ met veel kant en beugel, of de ‘bralette’. De Duitse popzangeres kreeg in haar jeugd al veel aandacht voor de hormoonbehandelingen die haar leven reduceerden ‘tot mijn genitaliën’, zoals ze het later omschreef. De 30-jarige Petras bracht dit jaar het album Slut Pop uit en heeft ook haar eigen modelijn opgezet.

Petras is volgens algemeen directeur Philip Mountford het symbool van een ‘duurzamer en inclusiever concern’. Hunkemöller heeft de brug geslagen naar een nieuwe doelgroep, stelt Van Ham. ‘Het is ook knap hoe Hunkemöller gebruikmaakt van influencers die ze aan het merk hebben verbonden. Vrouwen posten hun lingerie nu massaal op Instagram en taggen Hunkemöller. Ik ben benieuwd hoe Hunkemöller de groei in de toekomst vormgeeft.’