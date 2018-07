Huizenverkopers nemen hun overwaarde steeds vaker mee naar buiten de stad

De forse huizenprijsstijgingen in Amsterdam leiden ertoe dat steeds meer woningeigenaren hun overwaarde te gelde maken door de stad te verruilen voor een (veel) grotere woning elders. Dezelfde ontwikkeling begint zich af te tekenen onder huiseigenaren in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van Kadaster, uitgevoerd op verzoek van de Volkskrant .

In 2015 besloeg een kwart van de huizenaankopen van Amsterdammers een koop buiten de stad. Nu ligt dat percentage op 38 procent, ruim de helft meer. ‘De prijs per vierkante meter voor een woning in bijvoorbeeld Woerden ligt nu wel héél ver beneden die voor een woning in Amsterdam’, zegt Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. ‘Daardoor kiezen steeds meer stedelingen ervoor om te vertrekken.’

Tussen 2013 – het dieptepunt van de crisis – en juni van dit jaar stegen de gemiddelde woningprijzen in de vier grote steden met 45 procent. Buiten die ‘G4’ was de stijging 22 procent. Amsterdam spant de kroon met een prijstoename van gemiddeld 64 procent.

Het Kadaster becijferde dat één op de twintig kopers uit de crisisjaren 2010 tot en met 2014 de stad inmiddels weer verlaten heeft. Zij profiteren van het toenemende prijsverschil tussen Amsterdamse woningen en woningen buiten de stad. De gemiddelde leeftijd van deze vertrekkers is 37 jaar.

Bijlenen

‘Met name Amsterdammers cashen echt’, zegt woningmarktexpert De Vries. ‘Als zij buiten de stad groter gaan wonen, financieren ze hun volgende woning vooral met de overwaarde die zij uit hun oude, stadse appartement halen. Stadsverlaters uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben ook overwaarde, maar minder. Zij moeten vaak nog behoorlijk bijlenen.’

Een paar jaar geleden gingen stadsverlaters uit de vier grote steden vaak naar Haarlem, De Bilt, Leiden of Vlaardingen, aldus het Kadaster. Daardoor namen vraag en dus prijs ook in die gemeenten toe. Dat betekent een olievlekwerking: verhuizende stedelingen trekken nu verder naar buiten, of naar voorheen wat minder populaire buurgemeenten.

In 2017 steeg het aantal Amsterdamse huizenkopers vooral in Diemen en Weesp, constateert het Kadaster. In Diemen komt nu 49 procent van de kopers uit Amsterdam. Voor Utrechters waren dat Bunnik en Nieuwegein, Rotterdammers gaan iets vaker dan voorheen naar Hendrik-Ido-Ambacht en Schiedam. Hagenaren zijn het meest honkvast: ze blijven vaker in de stad, en als ze dat niet doen dan blijven Rijswijk en Leidschendam-Voorburg de populairste verhuisbestemmingen.

Doorstromers met overwaarde kunnen in de overspannen markt vaak nog wel een plek vinden, maar voor starters wordt het allengs moeilijker. ‘Eerder zeiden we tegen starters: je moet naar de randgemeenten’, zei Ger Jaarsma, voorzitter van makelaarsvereniging NVM, onlangs bij een presentatie van huizenmarktcijfers. ‘Nu zeggen we: ga naar de rand van het land.’