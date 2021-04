Huizenprijzen sprinten met 15 procent in een jaar nóg harder omhoog: grootste toename in 20 jaar

Beeld ANP

Kopers nemen meer risico’s om toch nog een huis te kunnen kopen, aldus de NVM. De vereniging omschrijft de situatie op de huizenmarkt in een persbericht als ‘ongekend’ en zelfs ‘absurd’. De makelaars schrijven de prijsstijging toe aan ‘de lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaal-economische vooruitzichten’.

In de laatste drie maanden stegen de gemiddelde verkoopprijzen vooral sterk in een groot deel van Noord-Nederland, soms meer dan 20 procent. Dat past volgens de NVM in de stijgende belangstelling van huizenkopers voor wonen in een landelijk gebied. Het laat volgens de vereniging ook zien dat de verhuisafstanden toenemen.

In de vier grootste steden stijgen de prijzen met 15 procent in vergelijking met een jaar eerder. In Amsterdam is die toename beperkt tot 7 procent, het laagste percentage van heel Nederland. Dat komt volgens de NVM omdat Amsterdam veel appartementen heeft die al een hoog prijsniveau kennen. De gemiddelde transactieprijs in Amsterdam is nu 520 duizend euro en 718 duizend euro in het centrum.

Krapte

Toch spreekt de vereniging van ‘een duidelijke afkoelfase’ in de regio Amsterdam. Waar elders in het land steeds minder huizen te koop staan, neemt het aanbod in de hoofdstad weer licht toe. In de gemeente Amsterdam steeg het aantal verkopen in een jaar met 32 procent. In het centrum was dat 67 procent. Desalniettemin spreekt de Makelaarsvereniging Amsterdam nog steeds van een krappe woningmarkt.

In heel Nederland steeg de prijs van vrijstaande woningen het hardst, met ruim 19 procent in een jaar. De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 8 procent toegenomen tot gemiddeld 433 duizend euro. Het aantal huizen dat te koop wordt aangeboden daalde sinds april vorig jaar met 42 procent. Dit is het laagste niveau sinds 1995 toen deze meting werd gestart. Voor iedere kandidaat-koper staan minder dan twee huizen te koop. Vijf jaar geleden waren dat er tien.

Meer dan 60 procent van de verkochte woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. Dat was vijf jaar geleden nog maar 10 procent. De sterke toename wordt door de NVM mede toegeschreven aan verandering van verkoopmethode. Makelaars werken vaker met een scherpe vraagprijs, om zo een biedingsstrijd uit te lokken.