Huizenprijzen blijven stijgen: gemiddelde prijs met bijna 10 procent toegenomen

De daling van het aantal verkopen is vooral zichtbaar in de lager geprijsde huizen. Volgens de makelaars is dat deel van de markt aan het 'opdrogen'. Starters hebben het daardoor steeds moeilijker op de woningmarkt. Het aantal verkopen van huizen van een half miljoen euro of meer steeg juist met 10 procent.



De aspirant-huizenkoper heeft in Nederland op dit moment gemiddeld nog keuze uit 4,5 woningen. Een jaar eerder was dat 6,1 woningen en vijf jaar geleden bijna dertig woningen. Vooral in de steden is sprake van een krappe woningmarkt. In en rond Amsterdam, maar ook in een stad als Groningen, hebben kopers nog slechts keuze uit twee of minder woningen.