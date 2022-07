Huizenprijs stijgt bijna nergens in Europa zo snel als in Nederland

Woningen in het centrum van Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en Eurostat. In de huizenprijsindex worden de prijzen van zowel nieuwbouw als bestaande koopwoningen meegenomen. Over heel Europa steeg de prijs voor een huis in de eerste drie maanden van 2022 met 10,5 procent. Naast Nederland zitten ook Tsjechië, Estland en Hongarije daar flink boven. Landen als Duitsland en Zweden verkeren in de middenmoot. In België en Finland stijgt de huizenprijs juist veel minder snel.

Grootste stijging in decennia

Voor een Nederlands nieuwbouwhuis werd in het eerste kwartaal 14,8 procent meer neergeteld dan een jaar eerder het geval was. Bij bestaande koopwoningen gaat het om 20,3 procent. Sinds het begin van de metingen in 1995 was dat percentage nimmer zo hoog.

Het aantal verkochte woningen in ons land liep met 30,8 procent terug. Het voorbije jaar werden ieder kwartaal al minder huizen verkocht. Die daling zit evenwel in bestaande koopwoningen, het aantal nieuwbouwhuizen met een nieuwe eigenaar steeg juist.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars, die recentelijk met kwartaalcijfers kwam waarin regionale verschillen duidelijk worden, ziet nog geen kantelpunt, maar wel ‘iets meer lucht in een nog steeds krappe woningmarkt’.