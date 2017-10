Huizenmarkt Amsterdam lijkt kookpunt voorbij: huizenprijzen dalen

Van de huizen die in Amsterdam te koop worden aangeboden hebben er amper tweehonderd een vraagprijs onder de 200 duizend euro

'Misschien hebben we de top van de markt bereikt', zegt de voorzitter van de Amsterdamse makelaarsvereniging (MVA) voorzichtig, nadat hij donderdag de jongste cijfers over de huizenmarkt in zijn stad heeft gezien.



Makelaarsvoorman Sven Heinen zou geen problemen hebben met een prijsdaling: 'De exorbitante groei van de prijzen van de afgelopen jaren is voor niemand leuk.' Over een heel jaar gemeten stegen de prijzen van Amsterdamse koophuizen nog wel met een indrukwekkende 17 procent. De hoofdstedelijke huizenmarkt is oververhit, stelde voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsvereniging NVM gisteren bij de presentatie van de nieuwste woningmarktcijfers. Een belangrijk symptoom van die opwarming: in Amsterdam staan nu slechts een schamele 1.244 huizen te koop. In het tweede kwartaal van dit jaar waren dat er nog 1.747 en dat waren er ook al weinig, zeker in vergelijking met het woningmarktcrisisjaar 2012. Toen hing er aan zo'n achtduizend Amsterdamse woningen een te koop-bord.



Woningen in Amsterdam die het afgelopen kwartaal in de verkoop kwamen hadden een vraagprijs van gemiddeld 506 duizend euro, aldus de NVM. Van de huizen die in Amsterdam te koop worden aangeboden hebben er amper tweehonderd een vraagprijs onder de 200 duizend euro. 'De vraag aan de onderkant van de markt is gigantisch', vertelt Heinen van de MVA. 'We zetten laatst een flatje van 45 vierkante meter te koop voor een vraagprijs van 185 duizend euro. Daar kwamen tachtig gegadigden op af. De flat ging weg voor 215 duizend euro.'