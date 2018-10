Huizenkoorts treft zelfs gelukkige woningeigenaar: ‘We wonen hier zó chill, maar toch denk je soms...’

Toch rijk worden met uw huis? Drie tips

Volg het openbaar vervoer.

Huizen in Amsterdam-Noord maakten een flinke waardesprong. Die kwam niet uit de lucht vallen; de aanleg van de Noord/Zuid-metrolijn richting centrum en Zuidas maakte het gebied beter bereikbaar en dus aantrekkelijker. De goede verstaander had de waardestijging kunnen zien aankomen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opknappen van een stationsgebied, zoals in Breda. Is het graven en bouwen eenmaal achter de rug, dan zal een nieuwe groep huizenkopers toestromen. Zoek uit waar zulke grote infrastructurele projecten een wijk beter zullen aansluiten op een aantrekkelijke stad of centrum en sla tijdig toe. Die paar jaar bouwoverlast betaalt zich op termijn wel uit.

Koop in een groeibuurt

Waar worden bedrijfsterreinen ontruimd en bebouwd met woonhuizen of kantoren omgezet in woningen? Door frisse nieuwbouw knapt een buurt vrijwel altijd op. Een golf van verse bewoners is het gevolg. Koop een bestaande woning aan de rand van zo’n nieuwe wijk, en neem het uitzicht op dat bedrijfsterrein of lege kantoorgebouw even voor lief. Daarna profiteert u van de belangstelling van een nieuwe groep woningzoekers. Hetzelfde geldt voor drukke wegen of spoorlijnen waarvoor een tunnel in de maak is. Die woning aan een smerige snelweg of drukke treinroute wordt na voltooiing van de tunnel direct een stuk meer waard. Enig geduld is wel vereist.

Verbeter uw huis

Koop een opknapper, of een huis dat zich laat uitbreiden. In beide gevallen voegt u waarde toe. Klassieke truc van de woningbelegger: koop een huis in slechte staat, knap het (zelf) op en verdubbel de winst.

Het verfraaien van een woning met een rode keuken zal zich niet altijd terugbetalen, maar op een extra etage op de woning maakt u vrijwel altijd winst. Dat geldt vaak ook voor het vergroten van de woonkamer door een uitbouw, en voor het plaatsen van een dakkapel die een rommelzolder verandert in een comfortabele slaapkamer.