Huiszoeking bij beoogd KPN-topvrouw Dominique Leroy

Dominique Leroy Beeld REUTERS

Volgens zakenkrant De Tijd gaat het om een gerechtelijk onderzoek naar misbruik van voorkennis bij het verhandelen van Proximusaandelen. De Belgische beurswaakhond FSMA kondigde al eerder aan een onderzoek te doen naar een aandelentransactie van Leroy. Op 1 augustus verkocht ze een pakket aandelen van Proximus voor ruim 285 duizend. Na de bekendmaking van haar vertrek daalde de koers, wat te voorzien was omdat zij het bedrijf voortvarend had geleid en een boegbeeld was geworden.

Onduidelijk is of ze op het moment van de transactie al wist dat ze zou vertrekken. Als dit het geval is geweest, zou ze zich schuldig hebben gemaakt aan handel met voorkennis, wat sowieso strafbaar is. Het vertrek van een bestuurder in een bedrijf geldt als koersgevoelige informatie. Ze zou haar aandelen daarom pas na de bekendmaking van haar vertrek hebben mogen verkopen. Leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven zijn in België verplicht hun beurstransacties te melden van zodra het totaalbedrag in een kalenderjaar boven 5.000 euro uitstijgt.

Rond haar transfer is al enige tijd grote onrust. Vakbonden eisten eerder al dat ze vervroegd zou opstappen. Dat gebeurt nu ook. Aanvankelijk zou Leroy op 1 december bij Proximus vertrekken om naar KPN te gaan. Begin deze week werd bekend dat ze nu al op 20 september, vandaag dus, opstapt. Een woordvoerder van KPN liet weten ‘kennisgenomen te hebben van de berichtgeving’ over Leroy, maar wil verder geen commentaar geven. In oktober praat KPN met zijn aandeelhouders over de benoeming. Leroy zou bij KPN drie miljoen euro per jaar gaan verdienen, waarmee de indruk wordt gevestigd dat ze net als een topvoetballer door een rijkere club is weggekocht.