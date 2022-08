Huishoudens kampen met betalingsproblemen, bedrijven behalen een recordomzet: hoe kan dit?

Consument blijft winkelen

Terecht of niet, de consument zal voorlopig diep in de buidel tasten in de supermarkt. Hoewel de vraag naar grondstoffen begint af te nemen door inflatie en een dreigende recessie, moet een deel van de hogere kosten in de voedselketen nog worden doorberekend. Economen van onder meer ABN Amro en Rabobank voorspellen dan ook dat de prijzen pas later dit jaar zullen pieken. Om nog maar te zwijgen over de energierekening en andere uitgaven.

‘Door de hoge inflatie en het gebrek aan loongroei, krijgen we te maken met teruglopende koopkracht’, stelt ING-econoom Colijn. Al zien we daar nog weinig van terug in de omzetcijfers van bedrijven. Net als bij het doorberekenen van de kosten, zie je enige vertraging in het koopgedrag, legt Colijn uit. ‘Mensen zijn nu nog vakanties en etentjes aan het inhalen na de afgelopen coronajaren.’ ING ziet de pintransacties sinds juni wel iets afnemen. ‘Het lijkt erop dat consumenten keuzen beginnen te maken, maar het echte effect moet nog zichtbaar worden.’