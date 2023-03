Hugo de Jonge ondermijnt simpelweg zijn eigen bouwdoelstelling

Woonminister Hugo de Jonge heeft zich ten doel gesteld in tien jaar tijd een miljoen huizen te doen bouwen. Of dat een verstandige doelstelling is? Nee, maar dat laat ik nu even zitten. Het punt van deze week is dat De Jonge zijn eigen doelstelling ondermijnt door beleid te voeren dat de woningbouw afremt in plaats van stimuleert.

Hoe is het nu? De laatste vijf jaar zijn telkens meer dan 70 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Vorig jaar werd, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een bouwrecord gebroken: 74,2 duizend stuks. Om de doelstelling te halen moet de bouwproductie dus met ruim 25 duizend stuks per jaar omhoog, zijnde dik eenderde van de huidige productie.

De groeiopgave voor de bouwproductie is dus enorm. Wat is daarvoor nodig? Bouwvakkers natuurlijk, en die zullen in steeds groteren getale uit het (Europese) buitenland moeten komen. Dat kan. Bouwmaterialen natuurlijk, die in korte tijd fors duurder zijn geworden, maar absolute schaarste is er nauwelijks meer. Dus dat kan ook. Bouwvergunningen natuurlijk. Veel gemeenten kunnen het werk nu al niet aan, maar dat capaciteitsprobleem valt vast te verhelpen binnen niet al te lange tijd. En tot slot: geld. Heel veel geld.

Reken even mee, alleen maar voor de orde van grootte der dingen. Stel dat de kosten van een nieuwe woning 4 ton zijn. Bouw een miljoen huizen. Dan heb je vierhonderd miljard euro nodig. Wie gaat die euro’s investeren?

Huishoudens nemen een flinke hap voor hun rekening. Bij kopers komt de nieuwbouwwoning op de balans te staan van huishoudens, net als de hypotheekschuld die hiervoor wordt aangegaan bij de bank. Voor de goede orde: deze vlieger gaat alleen op voor zover er koophuizen worden gebouwd.

En de huurhuizen dan? De investering die hiervoor nodig is, nog steeds honderden miljarden euro’s de komende jaren, moeten worden opgebracht door verhuurders. Tegenover hun investering, al dan niet deels gefinancierd met een hypothecaire lening, staat in potentie een stroom huuropbrengsten. Pakt het sommetje goed uit – is de waarde van die stroom huurinkomsten groter dan de waarde van de investering en de nodige onderhoudskosten – dan willen verhuurders als pensioenfondsen en verzekeraars graag investeren. Zo niet, dan niet. Woningcorporaties willen en kunnen nog weleens investeren in onrendabele woningen (om andere dan financiële redenen), maar daar zitten uiteraard grenzen aan.

Wat doet De Jonge nu, naar het voorkomt zelfs systematisch? Verhuurders afschrikken, wegjagen, kopschuw maken. Hoe? Door hun sommetjes te verpesten.

Middenhuur onder het puntenstelsel brengen, zodat huren tot 1.000 euro voortaan gereguleerd zijn? Trots melden dat hierdoor ‘de huur van ruim 300 duizend woningen gemiddeld 190 euro per maand omlaag gaat’? Nog te bouwen woningen, wel te verstaan, waarover de investeringsbeslissing nog niet genomen is? Zo jaag je je investeerders weg.

‘Regie’ gaan voeren op de bouwproductie en daarbij eisen dat ‘tweederde van de nieuwbouw bestaat uit betaalbare woningen’? Zo jaag je je investeerders nog harder weg.

Ik vond het dus al een rare doelstelling, dat miljoen huizen. Maar het gaat me nu alleen om de consistentie van het gevoerde beleid. Leiden de voorgestelde maatregelen tot het beoogde resultaat? Zelden, is de conclusie, zullen doelstelling en voorgestelde maatregelen zo met elkaar in tegenspraak zijn geweest als in het bouwbeleid van Hugo de Jonge. De bouwproductie gaat eerder omlaag dan omhoog de komende jaren. Simpelweg omdat investeerders afhaken.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl,