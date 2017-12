Hudson's Bay te duur voor Nederlandse klanten, warenhuis gaat meer goedkopere merken verkopen

Niet ontevreden

Wij zijn hier over drie jaar nog, dat weet ik zeker Edo Beukema, hoofd Inkoop en Marketing

Hudson's Bay Company, moederbedrijf van het gelijknamige warenhuis en een reeks andere ketens, heeft nu twaalf filialen in Nederland. Behalve tien Hudson's Bay warenhuizen zijn er ook twee vestigingen van Saks OFF 5TH, een outletwinkel. De nieuwe winkels ogen niet al te druk. De activistische Hudson's Bay-aandeelhouder Jonathan Litt beweerde twee weken geleden zelfs dat het bedrijf, dat in Nederland tweeduizend werknemers heeft, zich helemaal uit Europa zou willen terugtrekken.



Beukema sprak het gerucht meteen tegen in de Volkskrant. 'Wij zijn absoluut niet ontevreden over hoe het in Nederland en Europa gaat,' herhaalt hij nu. 'Ook (op het hoofdkantoor, red.) in de Verenigde Staten staan ze 100 procent achter ons. Wij zijn hier over drie jaar nog, dat weet ik zeker. De aanpassingen die we nu doen zijn geen antwoord op tegenvallende bezoekers; ze zijn een antwoord op commentaar van klanten - een normaal proces in de detailhandel.'