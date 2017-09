Nederlandse Hudson's Bay opent vandaag, kan het de strijd aan met online shoppen?

Generaties Canadezen leerden op school al over Hudson's Bay - en niet omdat de warenhuizen van de keten daar in alle grote steden te vinden zijn. Hudson's Bay Company (HBC) is een van de oudste bedrijven op het Noord-Amerikaanse continent. 'The Bay', zoals het bedrijf ooit formeel heette en nog steeds in de volksmond wordt genoemd, speelde een hoofdrol in de geschiedenis en kolonisatie van het huidige Canada.



Hudson's Bay Company werd in 1670 opgericht voor de handel in pelzen, en bezat op zijn hoogtepunt maar liefst 40 procent van het grondgebied dat later Canada zou worden. In 1870, drie jaar na de onafhankelijkheid van Canada, droeg HBC zijn territoria grotendeels over aan de nieuwe nationale regering. Maar omdat het bedrijf eentwintigste deel van het vruchtbare land op zijn territorium mocht houden, waarvan veel gebieden zich later tot steden ontwikkelden, werd HBC een enorm vastgoedbedrijf. Na de onafhankelijkheid dook HBC ook de detailhandel in, door zich op te werpen als verkoper van alles wat pioniers en goudzoekers rond handelsposten in het nieuwe land nodig hadden: koffie, thee, drank, tabak, ingeblikt voedsel.



Detailhandel en vastgoed zijn ook nu nog de belangrijkste twee poten van HBC. Tot de detailhandelstal van het bedrijf behoren behalve het warenhuis Hudson's Bay ook Saks Fifth Avenue, de outletwinkel Saks Off 5th, het Duitse Galeria Kaufhof en de luxeketen Lord & Taylor in de VS. HBC's omzet in 2016 bedroeg 9,8 miljard euro. Het bedrijf bezit zo'n 8,4 miljard euro aan vastgoed.