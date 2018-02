Hudson's Bay breidt niet verder uit in Nederland, streefaantal van twintig winkels komt er voorlopig niet

Het is vooral jammer voor Hudson's Bay dat ze zich niet in onze stad vestigt Joost van Keulen, Groningse wethouder van economische zaken

In 2016 maakte het bedrijf bekend 'tot twintig' winkels te openen in Nederland, grotendeels in leegstaande panden van het failliete V&D. Nu het warenhuis heeft bevestigd dat er voorlopig geen nieuwe winkels bijkomen, blijven provincies als Drenthe, Groningen en Friesland Hudson's Bay-loos. Het bedrijf toonde vorig jaar nog interesse in een vestiging in Groningen, maar die komt er dus niet. Het oude V&D-pand in de binnenstad was toen niet beschikbaar, omdat daar al een Topshelf-warenhuis in zat. Dat is vertrokken en het winkelpand staat leeg. De Groningse wethouder van economische zaken Joost van Keulen is desondanks niet al te bedroefd over de uitbreidingsstop van Hudson's Bay: 'De binnenstad van Groningen doet het goed. We hebben lage leegstandscijfers en hoge bezoekersaantallen. Het is vooral jammer voor Hudson's Bay dat ze zich niet in onze stad vestigt.'



Al sinds de eerste Nederlandse Hudson's Bay in september vorig jaar zijn deuren opende in Amsterdam gaan er geruchten dat het niet goed gaat met de warenhuisketen in Nederland. Landelijke omzetcijfers maakt het bedrijf niet bekend, dus hoe het echt gaat, is niet na te gaan.