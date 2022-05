HSBC schorst een klimaatketter, McDonald’s trotseert dierenminnende multimiljardair

Chris Kempczinski Beeld TNS

Winnaar: McDonald’s-baas Chris Kempczinski

‘Varkens zijn ongelooflijk sociale, intelligente en gevoelige dieren, die net zo slim zijn als peuters.’ Was getekend: de 86-jarige aandeelhoudersactivist Carl Icahn, inspiratiebron achter de gewetenloze speculant Gordon Gekko uit de film Wall Street. Op zijn oude dag ontpopt de vermogende man zich tot dierenactivist.

Maandenlang voerde de multimiljardair een machtsstrijd met McDonald’s-baas Chris Kempczinski over de ‘gewetenloze’ en ‘groteske’ mishandeling van de varkens wier spek in Big Tasty’s en Bacon McDouble’s eindigen. Onder druk van Icahn beloofde McDonald’s in 2012 geen varkensvlees meer te kopen van boeren die hun drachtige zeugen in zestig centimeter brede kraamkooien proppen.

Tien jaar later zegt McDonald’s dat inmiddels 60 procent van zijn spek van ongekooide zeugen komt. Eind dit jaar moet dit 85 tot 90 procent zijn, in 2024 100 procent, aldus Kempczinski.

Onvoldoende, vindt Icahn. ‘Je verschuilt je achter het woord zwanger’, brieste hij telefonisch tegen Kempczinski. Van McDonald’s hoeven varkensboeren de zeugen pas uit de kooien te halen zodra ze hebben bevestigd dat ze drachtig zijn. Veel boeren wachten daarmee tot de dieren vier à zes weken zwanger zijn. Dus staan de zeugen, die jaarlijks tweemaal bezwangerd worden, alsnog tot drie maanden per jaar in een kooi.

Icahn hoopte tijdens de donderdagse aandeelhoudersvergadering twee gelijkgezinde directeuren benoemd te krijgen in het McDonald’s-bestuur. Dit mislukte. McDonald’s-ceo Kempczinski vergaarde genoeg steun van zijn aandeelhouders, die het eens waren met zijn bezwaar dat het sneller verbeteren van het dierenwelzijn van McDonald’s-varkens het bedrijf en de klant te veel zou kosten.

Verliezer: Stuart Kirk

‘Wat maakt het uit of Miami over honderd jaar zes meter onder water staat? Amsterdam staat al eeuwen zes meter onder water, en dat is een heel mooie plek. We redden het wel. De mens is fantastisch in het zich aanpassen aan veranderingen, ook aan een klimaatnoodsituatie. En dat zullen we blijven doen.’

HSBC-bankier Stuart Kirk gooide er vorige week de ene na de andere controversiële oneliner uit op een evenement van de Britse zakenkrant Financial Times over moraliteit en geld. Beleggers moeten zich helemaal geen zorgen maken over klimaatrisico’s, verklaarde hij. Waarna hij een stilte liet vallen. ‘Dit is ketterij.’

Kirk hekelde beleidsmakers ‘die de financiële risico’s van klimaatverandering overdrijven in een poging om elkaar te overtreffen met hyperbolen’. Vermoeiend, vond hij dat. ‘De vorige spreker waarschuwde dat we dit niet gaan overleven, en toch sprintte niemand de zaal uit. De meesten van jullie keken bij dat vooruitzicht amper op van jullie telefoon. Ik werk al 25 jaar in de financiële industrie en er was altijd wel een gek die mij het einde van de wereld verkondigde.’

Wat de Brit nog het meeste stoorde, is dat regelgevers in hun ambitie om de klimaatrisico's te beheersen hem en zijn collega's met zoveel werk opzadelen. ‘HSBC ligt onder vuur van crypto, er dreigt een crisis op de huizenmarkt, rentes gaan omhoog, er is een golf van inflatie. En ik moet bezig zijn met iets wat pas over dertig jaar gebeurt.’

Zijn meningen leverden hem deze week een schorsing op van zijn werkgever. De reden daarvoor is niet zo gek: Kirk is hoofd duurzaam beleggen bij de divisie vermogensbeheer van HSBC. De bank was de voorbije jaren meermaals kop van jut bij klimaatactivisten, onder meer vanwege zijn gulle financiering van bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten.

Saillant: zowel het onderwerp als de inhoud van de speech was vooraf intern goedgekeurd door HSBC, dat ook nog eens sponsor was van het evenement.