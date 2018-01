Horeca Nederland noemt Airbnb oneerlijke concurrentie voor hotels en eist landelijke aanpak

Volgens de brancheorganisatie beschikken particuliere verhuurders vaak niet over de juiste vergunningen en dragen zij nauwelijks toeristenbelasting af. Daarmee vormen zij oneerlijke concurrentie voor hotels.



Uit een analyse van KHN blijkt dat het aanbod van Airbnb-woningen ook buiten de Randstad uitdijt. Zo nam het aantal Airbnb-locaties in de provincie Groningen in drie jaar tijd met bijna 200 procent toe. In Leeuwarden en Maastricht nam het aanbod toe met meer dan 150 procent. Daarmee is de wildgroei van Airbnb-woningen geen typisch Amsterdams probleem meer, zegt KHN. In Amsterdam klagen bewoners al langer over de overlast van tijdelijke verhuur.